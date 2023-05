José Antonio Barroso: “Espero que Aurora Salvador gane y sea bueno para Puerto Real”

Con unos comicios a la vuelta de la esquina como los de este domingo, una de las entrevistas clásicas de este periódico es al que fuera Alcalde durante más de dos décadas en nuestra localidad, José Antonio Barroso Toledo. Desde su casa en el Barrio Jarana, Barroso atiende a PRH para hablar de cómo ha visto y vivido la legislatura de cuatro años en la Villa, después de que tuviera que abandonar Cuba por motivos personales.

El proyecto del Cádiz CF, los terrenos de Lógica, la supuesta reducción de deuda municipal y, por supuesto, las Elecciones Municipales de este domingo son algunos temas de los que quiso tratar con nosotros.

Puerto Real Hoy: Ha pasado casi cuatro años al completo en Puerto Real, ¿cómo lo ha vivido? ¿cómo ha visto la ciudad en estos años?

José Antonio Barroso: Llevo aquí prácticamente, llevamos mi mujer y yo, desde principios del mes de enero del año 2020, o sea tres años y algún mes más. Puerto Real en los últimos años estaba sufriendo un franco deterioro, tanto de los servicios públicos como del estado de conservación general de infraestructuras, las cuales estaban asociadas al deterioro de los servicios públicos. Daba la sensación de que de que se había quedado como parado en el tiempo.

En Cuba hay una definición en la que se pone una mujer con colorete como ejemplo de decaimiento, pues Puerto Real en los últimos años era como una mujer con colorete que ha ido perdiendo los colores que más o menos podían dar sensación de de frescura, dinamismo y juventud. Bajo mi punto de vista, se perdió ser un pueblo que estaba en la práctica centralidad territorial y en la práctica centralidad de los grandes temas. Ese deterioro y caída por la pendiente, me imagino que aquellos que tuvieron que ver con la política en Puerto Real en aquellos tiempos pues puedan posiblemente explicarlo mejor.

Lo que no parece razonable es que cuando se hable del pasado se hable solamente de los efectos negativos que el mismo ha podido tener en el presente. Parece que el responsable de la crisis oyendo hablar a la señora Amaya y a su edecán, el señor Salguero Gilabert, pues haya sido yo. La Corporación y el equipo de gobierno que salga de las próximas elecciones va a tener un largo y complejo camino por delante que tendrá que enfrentar con el mejor ánimo.

PRH: ¿Se sigue sorprendiendo que cuatro años después se sigan acordando de tí?

JAB: Bueno, hay una práctica muy habitual en la política, sobre todo como forma de proceder de lo que recién llegan a ella. Y de eso eso que se llama el adanismo. El adanismo fue una herejía, una herejía cristiana del primer siglo de nuestra Era, que consistía en que sus adeptos pues iban desnudos como una manera de reivindicar la pureza y el valor de la pureza como valor primigenio. Aplicado la política es algo muy habitual por lo que recién llegan a ella, pues tiene como objeto negar cualquier relación del pasado en los hechos presentes.

Lo que dice ahora el Señor Salguero, alter ego de la señora Amaya, que antes la nada y todo negativo y ahora tiene Puerto Real brotes verdes. Eso es un disparate. Cuando gobernaba la señora Peinado, práctica habitual de sus adeptos también a la hora de pronunciarse sobre cualquier material los actuales gobernantes era estar por Twitter y las páginas web. Algunos dijeron ‘asusta pensar lo que será de Puerto Real en seis meses tan extraordinarios con la señora Maribel. En seis meses ha hecho más que Barroso en treinta años‘ o sea parece que han sido incapaces tanto para lo bueno como para lo malo, desligarse desvincularse de la herencia.

Cuando yo entré en el Ayuntamiento del año 1979, que parece que se nos olvida, nos encontramos en una ciudad sin infraestructura sanitaria básica. Donde muchas calles y muchas casas todavía no tenían ni pavimento ni agua corriente. Donde la desatención a la barriada rural era absoluta. En el año 79 u 80 concretamente fue cuando los vecinos del Meadero de la Reina comenzaron a beber agua corriente porque llevaban toda la vida bebiendo agua de pozo. Con lo cual el número de personas enfermas en ese caso tremendo. Hicimos en la época lo que la gente esperaba de nosotros.

En vez de trabajar tomando como base los errores del pasado, los beneficios también del pasado, empezaron a argumentar que no podían hacer nada, los mismos que se ofrecían en campaña electoral, en la campaña electoral anterior (2019), a hacerlo todo mejor que el señor Barroso su equipo de gobierno de Izquierda Unida, empezaron a decir que no se podía hacer nada porque Barroso había dejado desde el Ayuntamiento como un solar. Como si todos ellos no tuvieran o no hubiesen tenido acceso a las cuentas. Como si el ocultismo hubiera caracterizado la gestión anterior. Claro, luego se comprobó que la señora Peinado era inhabilitada precisamente por negar información.

Me gustaría tener algún día la oportunidad de defender cara a cara todo aquello que pasó en la crisis, y hacerlo frente a estos que ahora se atreven a tanto. Pero ni el señor Gilabert ni la señora Amaya, que son bastante limitados política, ideológica e intelectualmente y culturalmente para ello. Así lo hice también con el Concejal de Hacienda, Rufino Morillo, sobre la reducción de la deuda de EPSUVI de 50 millones, porque no había apunte contable sobre esa deuda.

PRH: En 2011 los votantes decidieron cambiar el Equipo de Gobieron de Puerto Real, tras el cierre de Delphi. Ahora, Airbus parece que se unirá a la planta norteamericana.

JAB: Bueno yo lo que voy a decir es una cosa. Vamos a ver, en primer lugar, todos, todas las caídas de la cartera de pedidos. Todos los cierres industriales que Puerto Real ha soportado y la Bahía de Cádiz. Todos se han dado, sin excepción, con gobiernos del PSOE. Todos.

También ha tenido que ver con ello la inestimable ayuda del Partido Popular. Pero todos con el PSOE. Delphi se cierra con el PSOE en 2007 y tengo que decirle que el papel que ha cumplido el Ayuntamiento de Puerto Real, fundamentalmente su equipo de gobierno de por aquel entonces, en relación con este conflicto, con ese cierre, a mí personalmente me pareció que estuvo a una altura que no alcanzaron algunas fuerzas sindicales en la defensa del empleo desde Puerto Real.

Eso no ha sucedido con Airbus, ahí está la hemeroteca, hemos visto como esta señora, espero que por poco tiempo alcaldesa como dicen los vecinos de nuestro pueblo, fuera modificando hasta desaparecer su discurso meramente reivindicativo.

El futuro de Airbus en España va a estar localizado exclusivamente en Sevilla y en Madrid, desgraciadamente

Es algo como lo que pasó con Felipe González y Astilleros de Puerto Real, cuando el Presidente tuvo que ir a Washington para decir que los Astilleros Españoles no tenían futuro, que cobrábamos quince veces más que los trabajadores surcoreanos. Hicieron que nuestra industria naval, la tercera en potencia del mundo, cayera en el desmantelamiento. Todo tiene que ver con las políticas pactadas por los sucesivos gobiernos del partido socialista en nuestro país, sindicatos y ciudadanos que les han comprado el discurso.

El futuro de Airbus en España va a estar localizado exclusivamente en Sevilla y en Madrid, desgraciadamente. Algunos dirán que yo soy un agorero, dentro de ocho o diez años hablaremos, sino antes. Empezará primero por la aeronáutica civil aquí en El Puerto Santa María, continuarán con la aeronáutica de naturaleza militar, y terminará centrándose en Sevilla y Madrid. Habrá que preguntarse cuál es la razón del desmantelamiento progresivo de la industria en la comarca. Quizás el nuevo papel que cumple la base de Rota en el sistema defensivo ofensivo europeo tendrá que ver con el riesgo que supone para este tipo de instalaciones una importante concentración industrial; también el número de personas formadas, con fuerte militancia sindical y fuerte capacidad reivindicativa.

PRH: Ha mencionado usted Delphi, ¿qué opinión tiene sobre lo que se quiere hacer en los antiguos terrenos? ¿Qué le parece el proyecto del Cádiz CF? ¿Habrá pleito con la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz?

JAB: Los actuales gobernantes no llegan a la categoría intelectual de un sofista, pero sí hacen uso y abuso de ello como mejor manera de argumentar sus digamos injustificadas e injustificables posiciones en los temas que a los que tocan o a los que tratan de llegar. En el año 2018, Manuel Jiménez Barrios, a la sazón vicepresidente del gobierno de Susana Díaz y hombre fuerte del gobierno que esta última presidía, presentó en el Consorcio de Las Aletas, a todos aquellos que lo componían, que iba a desarrollar los suelos de Lógica. Cuando hablaba de las 127 hectáreas sumaba también las 42 hectáreas de los terrenos de Delphi. Hablaba de estos últimos como una superficie fundamental, una rótula con la zona portuaria de la Bahía de Cádiz. Ahí se desarrollarían actividades que se iban a dar también en Las Aletas.

El Consorcio para el desarrollo de Lógica contacta con la con los Administradores concursales haciéndole saber de la necesidad de llegar a un acuerdo, antes de continuar por un procedimiento más coercitivo como sería el de expropiación. En 2018, cuando la señora Amaya deambulaba por los pasillos de la Diputación de Cádiz, nadie se imaginaba que cómo no porqué pudo llegar a tanto con tan poco bagaje político e intelectual, de manera sistemática se expresaba en términos muy laburatorios para el Gobierno de Andalucía y en particular para su presidenta, de tan suerte que formaba parte de ese elenco llamado esa tendencia llamada el Susanismo. La pela es la pela y hay que defenderla.

Posteriormente a 2018 es cuando se pone en marcha, con José Luis Blanco como presidente de la APBC, el procedimiento de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP). Se ratifica primero con el señor Romero, Alcalde de Puerto Real, y posteriormente lo hace con la señora Amaya. En ese tránsito, se produce la creación de una empresa o fondo de inversión hecho ad-hoc patrocinado o participado por el Cádiz CF y llega a un acuerdo con la Administración Concursal vendiéndole los terrenos por una cantidad inferior a la oferta que le había hecho la Autoridad Portuaria en nombre de Puertos del Estado.

La señora Amaya es entonces cuando se suma y decide sumarse a los futuros usos que dice justificar la supuesta compra. Que yo no se si está sustanciado en todos sus términos, me refiero, a haber desembolsado la cantidad que resulta del acuerdo. Porque, obviamente, nadie conoce si ese dinero ha sido ingresado y si se ha repartido con arreglo a lo que dice la Ley. Cuando la Administración Concursal se hace cargo de la liquidación de los activos, tiene el orden y la relación de los beneficiarios y demandantes de esas cantidades que se pasan a disponer como consecuencia de la venta. Nadie tiene constancia de las cartas de pago, ni que se haya repartido entre los acreedores, entre ellos el Ayuntamiento de Puerto Real. Tres millones y pico que dice la señora Amaya que ha cobrado como consecuencia del acuerdo que ha llegado con el Cádiz CF.

Amaya ha pasado de decir una cosa a luego decir otra. Y ha comenzado a decir lo que nadie en la Autoridad Portuaria ha dicho, que vayan a poner graneles como están haciendo en el bajo de La Cabezuela. La señora Amaya, el señor Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, o el Vicepresidente, Rafael Contreras, de este último sugieron a los lectores que miren sus antecedentes empresariales que aparecen en los medios y de dónde vienen, pasan a utilizar el argumento que nadie hasta ahora, en boca de la APBC han considerado como usos previstos en los terrenos de Delphi. Me refiero a los graneles sólidos al aire libre.

Que forme parte de la Autoridad Portuaria no significa que los usos mencionados tengan que ser esos, porque en una zona portuaria puede haber, vía concesión administrativa, hasta actividades hoteleras. En Cádiz, hay un hotel inconcluso en la zona portuaria que en algún momento se tendrá que terminar. En Puerto Sherry, lo mismo. En todos los puertos hay usos y actividades que no son las que supuestamente la DEUP determine que se de, como en el caso de Delphi. Son actividades compatibles con el medio urbano donde se ubica. Hay puertos que son muy urbanos y las medidas son las mismas para un puerto urbano o muy urbano que para un puerto que pueda estar en los límites del casco como es el caso del puerto de La Cabezuela. Nadie ha oído decir que vaya a haber graneles ahí a excepción del señor Vizcaíno, su paje, la señora Amaya, y del señor Contreras.

Por si fuera poco, la señora Amaya lo que es más grave no ha expresado en voz alta lo que tiene que ser el argumento principal de una alcaldesa, y es la defensa de la legalidad municipal. Y este se expresa en un documento que ni la señora Alcaldesa ni el señor Teniente de Alcaldesa de Urbanismo se conocen. No se conocen ni siquiera las pastas del libro del Plan General de Ordenación Urbana. Ahí se prescribe de manera contundente cuáles son los usos de esa zona. Teófila Martínez puede decir lo que le de la gana, y José María González también. Pero ninguno de ellos habló del PGOU de Puerto Real. Y encima, quien debería hacerlo no lo hace.

Por cierto, qué buena oportunidad hubiera tenido o tenían los señores de Andalucía por Sí, con el señor Alfredo Fernández al frente, para haber exigido una contundente y cumplida respuesta a todas esas dudas que generaba el cambio de opinión de la señora Amaya. No lo hizo. Qué buena oportunidad tenía Alfredo Fernández de pedir información, porque, que sepamos, el Cádiz CF aún no ha presentado ni un papel por registro de entrada que diga que quiere hacer una ciudad deportiva ahí.

¿Quiere hacer eso? Señora Amaya, hágalo en función de lo que diga el Plan General. ¿Que no sabe lo que es? Estúdialo, pregunte, pero eso es algo que no va con su personalidad.

Espero que la nueva Corporación y el nuevo equipo de Gobierno arroje luz sobre este tema.

PRH: Hemos mencionado Lógica, ¿saldrá finalmente este proyecto?

JAB: Los expedientes están ahí para los que quieran consultarlos. Pero diría, como hacemos aquí, ‘que no se peguen pegotes‘. Los suelos donde va Lógica aparecen en el Plan General de Puerto Real desde el año 1992. Estamos hablando que aparece en las previsiones urbanísticas del Ayuntamiento de Puerto Real para su término.

Hubo incluso una serie de acuerdos con los propietarios privados para desarrollar esas 127 hectáreas. Pero la Junta de Andalucía tenía una opinión contraria del interés municipal y se ha demostrado como la verdadera culpable del retraso, como la única responsable. Único responsable, la Junta de Andalucía. En 1992 estaba todo listo para desarrollar esos suelos, pero a la Junta le parecieron interesantes por los sistemas generales que le rodeaban, porque no hay suelo con esas características.

Único responsable y todo eso está acreditado quien lo quiera comprobar que lo haga que es muy fácil. El gobierno del PSOE. Todo está acreditado, que pidan el expediente completo, a ver si se lo dan.

Espero que el Ayuntamiento de Puerto Real se adhiera rápido al proyecto Lógica. Esperanza tengo muchas en esos suelos, porque están los grandes operadores públicos como Puertos del Estado, Zona Franca, etc.. Le sugiero a Aurora Salvador, si sale elegida alcaldesa, que comunique a los miembros de Lógica que el Ayuntamiento quiere incorporarse al Consorcio.

PRH: Hablamos de deuda. Dice la Sra. Amaya que ha reducido la deuda en unos 50 millones de euros tras la operación con Entrevías, sin embargo, ya nos ha dicho que eso no es del todo cierto….

JAB: Sería interesante buscar la documentación que lleva mi firma que fue el resultado, o consecuencia, del acuerdo que firma la señora Peinado con Altarea en 2011. Algo que da como resultado la demolición del campo de fútbol del Puerto Real. Teniendo en cuenta la crisis de entonces, el campo se podría haber podido mantener y haber esperado a situaciones más favorables. Pero no hay que estar recordando todo eso.

En aquel momento el Ayuntamiento decide una cosa, Altarea se va y el Puerto Real CF firma un nuevo acuerdo. Pero me gustaría referirme al desarrollo de entrevías y la supuesta deuda que se cancela. Esos 50 millones no aparecen en ningún sitio, en ningún apunte contable. Es falso, mentira. Se lo dije al señor Morillo y se compadeció de mi estado de salud.

Había una deuda con Bankia que se formaliza de una hipoteca de entre 15-20 millones de euros. Cuando se produce el nuevo convenio firmado por Peinado, se dan unos impagos porque EPSUVI ya no tenía actividad y así sigue la cosa. Pero, hay un momento que lo cambia todo y espero que Aurora Salvador lo haga.

Bankia es absorvida por La Caixa. En las cuentas de esta última no aparecen esos 20 millones como deuda. Aparece como un fallido. Si fuera deuda, tendría que aprovisionarla con el doble de la cantidad. Con lo cual, como no aparece, no tiene que hacer la provisión de fondos. Esto quiere decir es una deuda que se puede negociar a la baja. La Caixa es la nueva “deuda”.

Un señor, que hablan de él Amaya y Salguero, que se dedica a comprar y vender suelos, y no a desarrollarlos ni a urbanizarlos. No es el garante del gran centro comercial porque tampoco lo representa ni se va a instalar. Una vez que este tenga el suelo en sus manos, tendrá que colocarlo a los operadores que estén interesados. Nosotros en su día compramos los terrenos porque Altarea se interesó por él y nos pareció interesante para la ciudad. La crisis se encargó de hacernos volver a la realidad.

El pago que va a efectuar este señor, que según Amaya y Salguero está esperando, no va a exceder de los 5 millones. ¿Por qué no renegocia EPSUVI de la mano del Ayuntamiento o GEN? Y con ello se retoma la actividad promotora. ¿Qué impide que esto se haga? Lo que impide que se haga el acuerdo son las pretensiones del supuesto comprador, que quiere modificaciones del PGOU y no se fía de la continuidad de la señora Amaya. Todo es falso, no hay nada de nada, y sí hay una oportunidad de quedarse con esos suelos.

PRH: Unos suelos que han pasado a titularidad municipal son los del Paseo Marítimo…

JAB: La pasión por este pueblo me ha podido y que si alguien quiere contestar a esto, lo que tiene que hacer es retarme públicamente en un medio de comunicación. Lo de asumir las competencias del Paseo Marítimo es una auténtica barbaridad.

Ha sido uno de los mayores disparates que este Ayuntamiento ha llevado a cabo. Está implicada toda la oposición al unísono. ¿En qué ha cambiado la situación? ¿Alguien ha visto alguna mejora? Los suelos del Paseo Marítimo siguen estando afectados por los usos del Dominio Público Marítimo Terrestre. Este último no prescribe. Tampoco prescriben los usos a no ser que se produzca una desafectación.

Costas le ha largado el muerto a Puerto Real a cambio de tener el uso pleno. Lo que significa que, a partir de ahora, cuando la señora Amaya quiera hacer uno de sus botellones no tienen que pedir autorización.

En condiciones normales debieron hacer lo mismo que el Ayuntamiento de Cádiz. Si querían el control pleno del Paseo Marítimo, lo debían haber recepcionado en perfecto estado de revista. Porque te puedes hacer cargo del Paseo Marítimo y encima ser una carga. El Paseo es de principios de los años 90, y ahora es cosa del Ayuntamiento reparar los taludes y hacer frente a la pavimentación, sustitución del pretil, jardinería, alumbrado, etc.

Allí es donde la señora Amaya quiere poner un auditorio, con un graderío a dos metros de los vecinos. Espero que el próximo equipo de gobierno, con Aurora Salvador al frente, llegue a un acuerdo con Costas para que arregle el estado del Paseo Marítimo.

PRH: Como valora el estado de limpieza y conservación del Casco histórico, así como de las barriadas periféricas.

JAB: Las barriadas periféricas son el microcosmos del cosmos. Y las primeras definen la situación del cosmos. Vengan a cualquier barriada rural, y verán sumideros anegados desde hace meses. Conductos de evacuación que no están limpios, tierra acumulada, hierba que nace porque la basura se acumula. Estado general de deterioro de acerados, parterres, calles, etc.

Fango acumulado y convertido en polvo, y una sensación generalizada de deterioro por falta de atención. En el casco histórico pasa lo mismo. En El Marquesado es punto y aparte. La indignación campa por allí, para darnos cuenta entre la parte de Chiclana y la de Puerto Real. Ellos mismos la reconocen. Esto se ha acentuado en época de la señora Amaya, por su ausencia y presencia como parte de la administración pública.

La no limpieza y estado de conservación nulo, todo está bajo mínimos. La inversión en materia de limpieza y recursos técnicos está bajo mínimos. La tasa de basuras de las más cuantiosas de la Bahía de Cádiz. Hay una sensación de abandono general. Se necesitaría, por zonas, de una importante actuación de choque.

PRH: Vivienda pública, es algo que llevan todos sus partidos en el programa electoral, aunque la Sra. Amaya siempre ha alardeado de haberla puesto en marcha en la última legislatura

JAB: La señora Amaya no ha puesto en marcha la vivienda pública o social, es completamente falso. Lo único que ha hecho es vender suelo, en este caso, regalarlo con unas condiciones lesivas para el patrimonio público. Vender suelo es descapitalizar y poner en manos del comprador de suelo el precio final de la vivienda. Teniendo en cuenta que el precio del módulo por metro cuadrado está en 1.350€ según los valores de la Junta de Andalucía, es prácticamente el mismo precio que el metro cuadrado de las viviendas de renta libre.

Evidentemente, esto no es promover vivienda protegida como dice la Señora Amaya. Es más falso, y eso denota que no saben nada del pueblo en el que vivían los señores Salguero, Amaya y Vicente Fernández, que no se hacían vivienda protegida desde hace veinte años. Las últimas la entregamos a principios de 2011.

La prueba inequívoca de la necedad es que puedes engañar a una persona durante un tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo.No ha sido capaz de desarrollar los programas de suelo del PGOU, ni Peinado ni Romero lo hicieron tampoco.

Creo que en Aurora Salvador hay una persona y una política que la lleve a la Alcaldía

Además ahora se encuentran con la nueva Ley de la Junta de Andalucía. Los que entren tendrán que negociar con ella para saber qué hacer con los suelos de la ciudad.

PRH: Ya para terminar, como ve las elecciones del próximo domingo. Ya hemos oído su apoyo a Aurora Salvador para que sea la próxima alcaldesa…

JAB: Han salido pocos análisis demoscópicos y el de Puerto Real Hoy estuvo acertado. Creo que si la Confluencia de Izquierdas es capaz de hacerle llegar a los ciudadanos algo tan importante como la naturaleza de los candidatos y permita que la ciudadanía pueda comparar, creo que Aurora Salvador aumentarán exponencialmente. Pienso que la señora Salvador tiene virtudes y características que no alcanzan en algunos casos mínimamente la mayor parte de candidatos. La señora Salvador es una mujer muy considerada, médica de urgencias, con una actividad social continuada en el ámbito de la educación y donde se ha labrado un prestigio con su educación y esfuerzo. Bajo esas formas suaves se encuentra un espíritu fuerte, que defiende hasta sus últimas consecuencias los principios éticos y morales de los que adolece la clase política.

Su base académica le hace ver la complejidad de los temas que se puede encontrar en caso de que gobierne en los próximos años. La honestidad, honradez se le supone, creo que en Aurora Salvador hay una persona y una política que la lleve a la Alcaldía. Esta necesita pausa, lectura de los problemas, audición comprensiva, empatía y complicidad con los ciudadanos y no grosería y vulgaridad que es lo que hemos tenido en los últimos años.

Espero que Aurora gane y que sea bueno para Puerto Real. Espero que sirva para que un montón de personas desmovilizadas, que tenían desafecto de la vida pública vuelvan al debate ciudadano que este pueblo tanto necesita.