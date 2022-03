Certamen colaborativo de collages: “Al cambio climático, de frente” 

Los trabajos serán inéditos y no habrán obtenido premio en otros certámenes o concursos. En el collage no figurará ni el nombre ni la firma del grupo autor. Los collages finales deberán estar acompañados de un documento online en formato PDF en el cual, queden recogidos los siguientes datos: nombre y apellidos de los autores, ciclo al que pertenecen, centro docente, teléfono del centro y profesor/tutor responsable. Así como un título de la obra y la temática elegida.

El trabajo debe reflejar la visión/reflexión del grupo acerca del tema escogido y consistirá en el diseño manual de una “pancarta-collage”, en soporte rectangular de 1 m x 2 m aproximadamente (en horizontal), utilizando en la medida de lo posible materiales reciclados (recortables, fotografías, recortes de periódico, dibujos, etc.) y/o naturales (telas, corchos, madera, etc.). Se puede acompañar con otras técnicas artísticas (pinturas, rotuladores…)

Se podrá elegir entre las siguientes temáticas: Agroecología, barrios amables (arbolado, fuentes, etc.), cuidado del agua, decrecimiento, ecofeminismo, economía circular, empoderamiento climático (participación y buenos hábitos), migración climática, movilidad sostenible, pobreza energética, sumideros de CO2 (cuidado de los océanos, bosques, etc.), transición eco-social, transición verde, otras a propuesta de los centros.

