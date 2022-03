Carmen Silva: “La gestión de la RPT está siendo totalmente transparente y participativa”

Asimismo, destaca que “a diferencia de la RPT que elaboró el anterior gobierno local, que no contaba con informe alguno por parte de Intervención y Secretaría porque no se ajustaba a la legalidad y no tenía cobertura presupuestaria, el documento que se ha elaborado en esta ocasión está totalmente consensuado y abierto a la participación”.

Previous Unidas Podemos reclama a la Junta que se implique en la formación profesional para que el sector del metal sea competitivo