Alertan de la futura falta de espacio para el CN El Trocadero en el proyecto de la Puntilla del Muelle

La Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País ha querido pronunciarse ante la noticia de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz sobre la licitación para la construcción de unas instalaciones hosteleras, entre otras, en la zona de la Puntilla del Muelle.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Según la Sociedad, “se echa en falta, en la pretendida licitación, algún uso específico portuario o DMT, que justifique la implantación de un negocio hostelero que, dependiendo hacia donde evolucione, de lo que ya hay antecedentes, puede no ser muy acorde con el infantil recreativo anexo. Por otra parte, en el Paseo Marítimo hay espacio sobrado donde ubicar estas instalaciones y tampoco parece que esta sea una necesidad perentoria para la Villa, y si abundan negocios de hostelería en la zona algunos de los cuales, por desgracia, han tenido que cerrar por el COVID 19. No creemos que sea una forma adecuada de ayudarles y motivarles, el que desde las Administraciones Públicas se promueva una mayor oferta del sector, más aún si no está justificada por la puesta en marcha de una actividad específica capaz de generar empleo en una situación socioeconómica tan desastrosa como por la que atravesamos”.

“Todo Puerto Real sabe que la organización con uso marítimo portuario enclavada desde hace cuatro décadas en la Puntilla del Muelle, es el CN EL TROCADERO que desarrolla una encomiable labor deportiva, formativa y ambiental. En octubre de 2019 presentó a la APBC un proyecto básico, redactado con arreglo a las previsiones municipales de la “MEMORIA DE LA RECUPERACIÓN DEL MUELLE-CIUDAD DE PUERTO REAL” (PGOU 2010), para la implantación del “CENTRO NÁUTICO Y DE INTERPRETACIÓN MEDIOAMBIENTAL EL TROCADERO” previa su presentación a la Autoridad Local”, recuerdan.

“Asimismo, este proyecto le ha sido trasladado, recientemente, al director del PARQUE NATURAL DE LA BAHÍA DE CÁDIZ, en reunión tenida a efectos de analizar su posible gestión por esta vía, dado que Puerto Real siendo el municipio que más superficie le aporta, no tiene ninguna instalación a él asociado de la funcionalidad medioambiental propuesta, como sí tienen las ciudades vecinas”, insisten.

La importancia de CN El Trocadero

En el campo deportivo, la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País, tiene conocimiento de que la Federación Nacional de Vela aplazó la concesión al CNR EL TROCADERO de la celebración del CAMPEONATO IBÉRICO 2020 DE OPTIMIST al 2021 si lo permite la pandemia, claro. Esto quiere decir que participarán entre 300 y 400 velas, situando a Puerto Real en cabeza nacional de este tipo de pruebas, con un total de acompañantes familiares, personal técnico y allegado, de más de 1.000 personas.

Es fácil comprender que la licitación pretendida deja sin espacio a esta entidad deportiva para este importante trofeo internacional, así como otros y para el anual DOS BAHÍAS (Palma de Mallorca – Puerto Real) organizado por los clubes hermanados Arenal de Palma y EL TROCADERO de Puerto Real. El negocio hostelero pretendido nunca le podrá superar en actividad, ocupación, prestigio y proyección para la ciudad.

Un club con el palmarés deportivo de EL TROCADERO, sede del mundial de 1992, en los primeros puestos siempre del Ranking de la Federación Andaluza, creemos que no se merece el destino que se le quiere reservar. Todo lo contrario, le ha llegado la hora de que pueda seguir su actividad en unas instalaciones dignas, acorde con la historia marinera del lugar y de la Villa y, ante la imposibilidad de licitar a un pliego de hostelería, se adjunta la imagen del citado proyecto.

FUENTE: Soc. Puertorrealeña de Amigos del País

PUBLICIDAD