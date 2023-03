Adelante Andalucía Puerto Real reclama que “se cumplan las normas en el transporte de los graneles en La Cabezuela”

Adelante Andalucía Puerto Real ha lamentado que “los camiones que transportan graneles desde La Cabezuela no siempre usen correctamente las lonas protectoras, generando riesgos para la circulación y medio ambiente”.

Antonio Gil, candidato a la alcaldía por Adelante Andalucía Puerto Real, después de las denuncias de los vecinos de la zona y de ir a comprobar in situ los hechos, denuncia que “se ven las evidencias de que el transporte de graneles no siempre cumplen la guía de Buenas prácticas en la manipulación y almacenamiento de graneles sólidos en instalaciones portuarias elaborada por el Ministerio de Fomento, haciéndose el traslado de graneles con las protecciones cubiertas de los camiones no siempre bien colocadas”.

“A pesar de existir esta guía, parece ser que las buenas prácticas en la coordinación y gestión de la actuación no se están gestionando de manera adecuada, generando impactos ambientales en el movimiento y almacenamiento. Dentro del modelo de operación no siempre se están protegiendo los acopios y se falla en el transporte, quedando en muchas ocasiones la mercancía expuesta de modo directo a la acción del viento o la lluvia”, añade Gil.

“Los acopios deben protegerse de forma correcta mediante cubiertas, pantallas o tratamientos selladores en su caso, tal y como marca el manual ministerial”. Adelante Andalucía recuerda que “el mismo documento tiene por objeto evitar y reducir los impactos ambientales del tipo emisión de partículas o la generación de residuos. A pesar de ello, se están dando estos impactos negativos sobre el entorno natural, se atrae a ratas y otros roedores y aves, además de suponer un riesgo para el tráfico rodado, en especial para bicicletas y motos”.

“Esto se suma a la tan conocida demanda social sobre los impactos en la calidad del aire en el municipio de Puerto Real, ya que el movimiento de graneles genera partículas sedimentarias, así como partículas en suspensión tipo PM10, que afectan negativamente a los niveles de seguridad y salud en el trabajo o a la calidad de vida de núcleos urbanos próximos como el mismo documento del Ministerio de Fomento afirma”.

“El movimiento de graneles está provocando además otros impactos en el entorno social como olores y riesgos en la conducción. El derrame del granel es diario y continuo en la Avenida Esteban Meinader, Calle Perú, en el acceso CA-36/Puente Carranza y la glorieta hacia la Autovía CA-35. Desde Adelante Andalucía Puerto Real solicitamos a la Autoridad Portuaria que tome en serio estas advertencias y que se cumpla la guía ministerial”, finalizan.

FUENTE: Adelante Andalucía Puerto Real