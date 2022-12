A. Fernández (AxSí): “El trabajo estaba hecho, tanto de técnicos como político, para la Navidad”

“Esto no es más que un ataque personal hacia mí por temor electoral o por derivar sus responsabilidades y meteduras de pata a los ex socios de Gobierno para evitar las críticas”, finaliza.

“No entiendo la intención que tienen. Buscan un responsable como hacen con todo, ya sea de sus competencias o no. Tienen el expediente y la propuesta de gasto que firmó el señor Morillo conmigo. Espero que no me echen también la culpa de la rotonda que hicieron en la entrada por Casines”, insiste.

Previous El Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad la revisión de las tarifas de taxis