Vicente Fernández señala la “gestión nefasta de Elena Amaya” tras pasar el ecuador de la legislatura

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, ha querido analizar y valorar el trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Puerto Real tras pasar el ecuador de la actual legislatura.

El dirigente popular valora como “nefasta” la gestión de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, en estos dos años transcurridos. El dirigente popular indica “la clara ausencia de una línea de gestión global en el municipio, hecho que lastra a Puerto Real. Se ha preguntado la señora alcaldesa ¿A dónde va Puerto Real?, o ¿A dónde quiere llevar a los puertorrealeños y puertorrealeñas?. Nos tememos que ella no tiene respuesta e incluso ponemos en duda que tan siquiera se haya hecho estas preguntas”.

“En primer lugar, un alcalde en el siglo XXI, tiene la obligación de cercanía con los ciudadanos, mostrar respeto a los partidos políticos que forman la oposición municipal y a la función que tienen en un sistema democrático de derecho, y finalmente mostrar una transparencia ejemplar, acercando y mostrando con ello la labor que se hace por el municipio. Una labor que también se extrapola a lo social y que es de plena necesidad para y con el ciudadano. En todo esto, la señora Amaya es muy deficiente, se ha alejado de la ciudadanía, no admite que los partidos de la oposición realicen esta función. Desde esta formación se viene observando como en la agenda aparecen días en blanco, ausentes de ni tan siquiera una tarea, detalle que deja en entredicho y en seria duda la falta de responsabilidad de la alcaldesa. Señora Amaya, usted no es alcaldesa como lo eran los alcaldes antes de la transición a la democracia, usted no es intocable”, apunta Fernández.

“En segundo lugar, el municipio tiene dos grandes documentos, los Presupuestos Generales Anuales y el Plan General de Ordenación Urbana. Los ciudadanos de Puerto Real ya ni recuerdan cuando hubo un presupuesto municipal anual, es una herencia de acuerdo, pero usted ni ha tenido ni tiene al parecer intención de hacer uno, y me pregunto, ¿cómo se puede planificar mínimamente la administración y la economía del ayuntamiento con las previsiones de unos presupuestos del pasado?”.

“Es verdad que hay una deuda del pasado, usted lo sabía cuándo se presentó a la alcaldía y debía de tener un plan para gestionar con esa deuda, pero desde esta formación se plantea la duda de que la gestión económica con deuda añadida se esté llevando ni de una manera eficaz ni de modo eficiente. En plena nueva crisis no se debe ni se puede aumentar la presión fiscal sobre el ciudadano como solución, en contra de lo que se hace en la mayoría de los ayuntamientos incluso de su partido. Es muy fácil subir impuestos, es mucho más difícil buscar nuevas fuentes de ingresos y con ello dar mayor estabilidad a las arcas municipales”, señala el dirigente popular.

“Puerto Real tiene un PGOU publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el año 2010, tras un procedimiento muy largo y complicado, es decir, de hace más de una década, siendo esto un elemento de planificación del municipio, de sus objetivos de crecimiento en todos los aspectos. Algo que sería muy importante y necesario en estos momentos, en esta crisis actual que están sufriendo todos los puertorrealeños, es abrir un debate y llevar a cabo un trabajo en conjunto donde todos participáramos por el futuro de Puerto Real, estableciendo objetivos e incluso gestionando el aprovechamiento de nuestros recursos, para incrementar los ingresos por medio de propiciar, incentivar y relanzar nuevas actividades económicas en nuestro territorio municipal”.

“Esto es trabajar, trabajar mucho por el futuro de nuestra localidad, no tapar boquetes o saltar sobre ellos y tirar hacia adelante, como han pasado en las dos últimas legislaturas”. Fernández insta a la alcaldesa a “escuchar a los ciudadanos, no a los que le pueden pelotear, pasear por la localidad cuando no hay nadie y observar y valorar el estado de La Villa. Le quedan dos años, y puede o seguir igual a la espera de nuevas elecciones, por si vuelve a sonar la flauta, o tratar de cambiar la situación de Puerto Real, situación que dudamos cambie viendo su nula gestión”.

“Si va a seguir igual pediría que todas las fuerzas de la oposición plantearan una moción de censura, negociando incluso con AxSí y con el PSOE, para una sustitución de la alcaldesa, con un fin único y ese es el bienestar de Puerto Real, sin desdeñar que el candidato fuera un concejal socialista”.

Para Fernández, “son tiempos difíciles en todos los sitios, pero hacen falta líderes que dirijan los municipios, den soluciones a los problemas, no que desaparezcan. Liderazgo no es salir detrás de una pancarta y hacerse ver en una manifestación, es mucho más; es pelearse en Madrid para que no se cierre una nueva factoría en Puerto Real. Liderazgo es hablar con los empresarios para que empresas que nacieron y llevaban décadas en Puerto Real no desaparezcan. Hay que olvidarse un poco de las redes pues la gestión no se hace con fotos y Twitter”.

“No voy a reiterar mis críticas en notas de prensa sobre la situación de La Villa, la que se encuentran cada día los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real. Repáselas usted si quiere u observe, simplemente, el nivel de vida de los ciudadanos y si estos se lo merecen y busque soluciones; ¿dónde están las promesas de su programa?”.

“Humildemente seguiré trabajando en la oposición por Puerto Real, es mi compromiso por cuatro años y mi esfuerzo, pues la política puede ser en la oposición o en el gobierno pero lo importante es que sea por el bien común pues entre todos tenemos que hacer, sobre todo hoy en día, que crezcan las ilusiones y la esperanza por un futuro mejor, más próspero y con más oportunidades para todos, y que esto sea a corto y medio plazo. Lucharé por llevar a buen puerto un proyecto político de futuro, real, verdadero y de compromiso del cual sentirnos orgullosos de representar a este municipio que es Puerto Real y a todos sus ciudadanos”, finaliza Fernández.

FUENTE: PP Puerto Real

