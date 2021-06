Más País propone la “reconversión a la tecnología verde de Airbus Puerto Real”

La organización provincial de Cádiz de Más País propone que el Estado “ejerza su posición como accionista institucional de la empresa semipública Airbus”. Más País propone segregar la planta de Puerto Real como “una empresa tecnológica independiente, que se adapte a la nueva tecnología industrial Verde. De este modo se evitaría el cierre de la planta y se mantendría la actividad industrial”.

Para la formación “esto está en manos en la administración al ser Airbus una empresa con capital público de varios países europeos”. Más País argumenta que “si la empresa matriz no quiere mantener los usos actuales de la planta para la construcción de aviones se puede segregar y reconvertir en una empresa tecnológica para avanzar en la transición ecológica y la transformación industrial”. Más País apuesta por “mantener el capital humano y el know how tecnológico para, desde los conocimientos y la tecnología, convertirse en una empresa pública, tecnológica y productora de elementos para la energía verde”.

Más País recuerda que ha acompañado a los trabajadores de la planta y de las empresas auxiliares desde el principio de sus movilizaciones. El diputado en el Congreso, Íñigo Errejón, preguntó al Gobierno el pasado 3 de marzo por los planes del Ejecutivo “para mantener los puestos de trabajo en la factoría de Airbus de Puerto Real y todas las empresas auxiliares, y evitar que se destruya su capital tecnológico”. Del mismo modo, aprovechó la ocasión para requerir al Gobierno “un plan para la recuperación y transformación de la industria andaluza”.

Más País Andalucía cree que sería “fácil transformar las líneas de producción de partes de aviones en partes de aerogeneradores y placas solares, dada la similitud entre ambas tecnologías. Además, la electrónica para la construcción de placas solares no es muy diferente a la tecnología electrónica de los controles de aviones”.

“En momentos como este en que el Estado ha aprobado la Ley de Cambio Climático, parece imprescindible que sea desde el sector público donde se den ejemplos y pasos para cumplir la ley y avanzar a un futuro ecológico y sostenible”, aseveran. Desde Más País se propone “el cambio de modelo industrial para adecuarse a las condiciones naturales de nuestro entorno”. Por ejemplo, “es incomprensible que nuestra tierra, con las horas de sol que tenemos, sean precisamente las horas de mayor insolación del día las que tienen la energía eléctrica más cara”.

Para finalizar, desde Más País apuestan por “un modelo eléctrico descentralizado, basado en el autoconsumo y en las fuentes de energía renovables. Para eso es necesario la existencia de industrias tecnológicas de las que la planta de Airbus en Puerto Real, que ya está funcionando, podría ser la primera”.

FUENTE: Más País Andalucía

