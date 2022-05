Vicente Fernández denuncia “la desidia del equipo de gobierno en el deporte”

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, ha denunciado “la situación de abandono del Pabellón Municipal durante toda la legislatura”. La formación popular ha querido mostrar su “asombro por la nota municipal de doña Elena Amaya sobre el Pabellón Municipal. Una nota donde vende como logro que se ha reunido con representantes de todas las áreas afectadas, descubriendo el estado de abandono del Pabellón”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

“Doy mi enhorabuena a nuestra alcaldesa por darse cuenta del estado del Pabellón Municipal. Elena Amaya ha mostrado su perspicacia al darse cuenta de ello después de tres años en su poltrona. La verdad es que si no fuera por la importancia del tema, suena a choteo”.

“No es esa instalación municipal, sino muchas. ¿Sabe cuánto tiempo lleva cerrado el Pabellón Municipal? ¿Usted no se reúne periódicamente con los representantes de todas las Áreas Municipales y recibe informes de ellos? ¿Usted no tiene un concejal de Deportes? Señora Amaya, su gestión es nefasta y se refleja de forma notoria en el Área de Deportes, aunque no es la única”.

“Señora Amaya, deje de vender humo. La nota solo indica que calcula el presupuesto en tres millones de euros y que va a pedir subvenciones después de tres años de usted como alcaldesa. No hay nada tangible. No hay nada que anunciar, salvo que el pabellón está muy mal, lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía ya conocía de primera mano. Propongo que, contra el abandono, trabajo. Visite a todas las administraciones públicas y pida ayuda para esta y otras necesidades municipales. No se limite a echar balones fuera diciendo que no se ha cuidado durante años, ya que también es culpa de usted, que lleva tres años. No hay una implicación real ni en las instalaciones ni en la política deportiva del equipo de gobierno, ello se refleja en los presupuestos”, añade Fernández.

“La práctica deportiva fomenta la calidad de vida y el bienestar social, contribuyendo a inculcar valores y principios en nuestra sociedad tales como la aceptación y el respeto a las normas, el esfuerzo y sacrificio, el fair play, el trabajo en equipo, aprender a aceptar la derrota y relativizar las victorias. El deporte de base es hoy un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas en su desarrollo integral como persona a cualquier edad. Además es un ocio sano, no lo digo yo, sino la Constitución Española de 1978 en el artículo 43.3, por el que se declara que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte y, en general, la adecuada utilización del ocio. Si el equipo de su gobierno no quiere practicar deporte, que facilite que los hagan sus vecinos”.

“Entiendo que el equipo de gobierno de PSOE/AxSí no solo no se ha preocupado de mantener las instalaciones deportivas en un estado óptimo, sino que tampoco ha llevado a cabo las gestiones oportunas para que nuestros vecinos puedan disfrutar de una amplia y variada oferta de actividades físico-deportivas, acorde con los municipios que nos rodean. Señores, les doy una pista: métanse en internet y busquen o cojan el autobús que los deja en la Plaza España de Cádiz, donde está Diputación, y pregunten, seguro que les atienden”, finaliza Fernández

FUENTE: PP Puerto Real

PUBLICIDAD