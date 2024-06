V. Fernández (PP): “La Confluencia es también un desastre en la gestión de playas”

Vicente Fernández, Presidente del PP en Puerto Real y Concejal en el Ayuntamiento de la Villa, ha salido a valorar el inicio de la temporada de playas en Puerto Real. Un tema recurrente y que también ha tenido quejas por parte de otros partidos de la oposición en la localidad como Andalucía Por Sí.

El líder popular cree que ya pasa a ser una “tomadura de pelo la gestión de más de un concejal. El equipo de gobierno oficialmente inicio el periodo de playa, como todos los años en la misma fecha, pero con las playas peores que nunca”. Para Fernández le parece irónico que esté “‘sobre cuidada’ concretamente la del Río San Pedro, que además cuentan con dos concejales Gil y Montilla, que no van a la playa, pues hubieran pasado vergüenza del estado en que estaban para su uso normal por los vecinos y vecinas en un día de verano”.

Explica el portavoz, “este fin de semana ha comenzado el periodo estival, abriéndose las playas de Puerto Real y toda Andalucía. La del Río San Pedro, con una torre de vigilancia sin escalera para subir, con una lancha que se fue más de un cuarto de hora antes, o sea las 20.00 horas, sin limpiar la arenas, ni accesos, sin…. nada listo. Podrán decir que está abierta oficialmente, pero no realmente, no está para una mínima revisión, sino basta ver las fotos que están en las redes sociales, es más bien una playa libre que la de una barriada de miles de ciudadanos, para que puedan en un fin semana propicio bañarse o darse un paseo por la orilla. Muchos vecinos cabreados me pusieron mensajes ayer”.

Vicente Fernández exigió a “la alcaldesa que debe velar porque cada día del mes, sus concejales esten pateando las calles, los jardines,….. y las playas, que para eso tienen dedicación exclusiva, para trabajar. ¿Que ha hecho el concejal competente o incompetente de playas durante todo un año, o sea 365 días?, no vale decir que no tiene gente, que no hay dinero, y demás argumentario, o que la culpa es de la Junta de Andalucía, carta comodín para cubrir todo. Además, le recuerdo al Señor Montilla que el Plan de Playas está vigente hasta el próximo día 26 de julio, eso el antiguo aprobado por la Junta de Andalucía, pero el nuevo fue aprobado el 20 de mayo también por la Junta de Andalucía, o sea hace un mes, así que se podían haber hecho toda clase de obras y adecuaciones. Por tanto, no lance mentiras para cubrir su ineptitud en la gestión, porque al final todo queda claro, no solamente con las playas, las mentiras tiene las patas muy cortas”.

“Si la mala gestión es general, pero en especial la de la Barriada de Río San Pedro, precisamente donde vive el concejal competente o incompetente, el señor Montilla. Demostrando que las barriadas de Puerto Real son las peores tratadas, cuestión que estamos demostrando”, prosiguió Fernández

“Es necesaria una planificación anual del trabajo, no se concibe que en cuestiones reitadas todos los años, en la misma fecha, te coja el toro. La alcaldesa debe mandar, ordenar, buscar la eficacia en el trabajo, es algo que nos exigen los vecinos y vecinas. El día a día no es cuestión de ideología, salvo excepciones, sino de dar el callo, es tomar decisiones no de preguntar, reuniendo y que decida una asamblea. Aurora en tus manos esta corregir el rumbo, que quedan tres años. Señor Montilla, arregle ya las playas, para luego reflexionar sobre su gestión. Hay un dicho que dice que muchas veces un paso atras es una victoría, pienselo”, finalizó.