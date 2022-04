Unidas Podemos critica “la falta de interés y voluntad del equipo de gobierno en cuestiones tan importantes como la movilidad”

El grupo municipal de Podemos e Izquierda Unida ha criticado “la falta de interés y voluntad del gobierno de Amaya en cuestiones tan importantes como la movilidad. Necesitamos avanzar en un aspecto tan importante en el día a día de la ciudadanía y en el futuro de todos y todas”.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

La coalición considera que “la incapacidad de este gobierno municipal es manifiesta” y señalan algunos ejemplos con, los que bajo su opinión, demuestran la misma:

-Mesa de peatonalización, sin avance ni convocatoria – “Lo único claro es que el concejal socialista Salguero dice que la pelota está en el tejado del concejal de participación, el andalucista Izco, formación que en la anterior legislatura preguntó por esta mesa. Parece difícil que se inicie cuando no se ponen ni de acuerdo en el gobierno municipal quien tiene que impulsar un proceso participativo de movilidad”.

-Pasarela del “Parque la María” junto a la piscina municipal – “Esta pasarela permitía el paso de los usuarios de la piscina, de madres, padres y niños de la Escuela Municipal del Cigarrón, así como a vecinos del entorno por dicho parque. La incapacidad manifiesta provoca que dicha pasarela lleve casi un año de dejadez que no permite a numerosos ciudadanos su uso y disfrute. Solo hemos escuchado excusas y estamos en ello”.

-Pasarela peatonal conocida como puente azul que permitía cruzar la autovía CA35 a vecinos, estudiantes y trabajadores hacía el Polígono Industrial del Trocadero – “Nos resulta muy llamativo que en este caso el concejal de Urbanismo haya dicho a los vecinos que el arreglo fuera cargo del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, cuando poseía un escrito de este de principios de legislatura donde se decía que la competencia del arreglo era del Ayuntamiento. Sin entrar en discusiones de a qué administración corresponde su arreglo, no es asumible que dicho puente se acerque al año cerrado sin actuación municipal, máximo cuando el responsable ha anunciado arreglos para la Semana Santa que según él no le correspondía al municipio, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿La movilidad no es una cuestión importante? O, ¿cómo no está en el centro no nos damos la suficiente prisa?”.

-Nueva línea de autobús que une nuestro municipio con la capital de provincia – “Quizás sea el mejor ejemplo de la incapacidad de trabajo y de gestión de la Sra. Amaya. Ante la demanda vecinal de una mejora de los servicios de transporte público, con una clara reivindicación de una línea que una el centro de Puerto Real con el centro de Cádiz por el Puente de la Constitución de 1812, sólo se produce una foto junto a la Sra. Colombo sin contenido. Incluso creemos que es insultante ver cómo se anuncia una nueva línea, siendo solo un autobús sin posibilidad de vuelta y a un horario que no es válido ni para estudiantes ni para trabajadores y al mismo tiempo se elimina la línea que cruzaba este puente. Un claro ejemplo de descontrol cuando inicialmente se hizo una foto en la alcaldía con el concejal de movilidad de Cádiz y ahora acuerda una nueva línea con el Consorcio de Transporte sin contar con el Ayuntamiento de Cádiz, hecho que ha denunciado el propio concejal gaditano. También resulta llamativo que se anuncie una nueva línea por una zona que está en obra”.

Desde Unidas Podemos consideran “vital un proyecto de movilidad de la ciudad, donde se pueda articular la movilidad dentro del municipio, tanto en el centro histórico (aún no han sido capaces de desarrollar proyectos de movilidad dentro de la estrategia EDUSI, ni avanzar en las mociones aprobadas en plenario), como su conexión con el resto de municipios de la Bahía. Y para ello es necesario trabajar de forma conjunta en la Bahía de Cádiz, y logrando que Puerto Real sea el centro y no una isla en cuanto a movilidad”.

Por último, le recuerdan al gobierno de Amaya que “la movilidad debe iniciarse con la participación ciudadana, facilitando los movimientos a pie, continuando por aquellos transportes sostenibles como la bicicleta y facilitando el uso de coches eléctricos, con puntos de recarga, y con una ordenanza para los patinetes. No es asumible la desorganización y falta de proyecto del gobierno en cuanto a movilidad, con numerosos ejemplos, dónde no se tiene la voluntad de arreglar las cuestiones, o solo se busca la publicidad de la foto, como los patinetes que tenemos en el pueblo, sin ordenanza ni sin saber qué tipo de licitación o proceso se ha seguido para permitir que una empresa privada ocupe la vía pública”, finalizan.

FUENTE: Unidas Podemos Puerto Real

PUBLICIDAD