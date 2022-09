‘Un secreto a voces’, ‘Fantasía’ y ‘Encanto’, nuevos espectáculos que ofrecerá el Teatro Principal de Puerto Real

A partir de hoy jueves, 15 de septiembre, estarán disponibles las entradas para varios espectáculos previstos en el Teatro Principal de Puerto Real: ‘Un secreto a voces’ (4 de noviembre), ‘Fantasía’ (10 de diciembre) y ‘Encanto’ (17 de diciembre).

Todas ellas se podrán adquirir a través de la web de Tickentradas y en taquilla (C/ Amargura, 59), abierta de 11:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:00 horas.

Un secreto a voces, comedia de Álvaro Carrero en la que intervienen: Pablo Puyol, Virginia Muñoz, Noemí Ruíz y Miguel Ángel Martín. El público disfrutará de una historia donde los personajes que la protagonizan se ven envueltos en un enredo por culpa de un secreto. Si algo tiene un secreto es el deseo de contarlo y justamente, he aquí el quid de la cuestión. El no saber aguantar, los errores al difundir y el malinterpretar son los ingredientes de esta historia que aborda algo tan actual como el fake new y sus consecuencias. Todo ello envuelto de comedia y risas, muchas risas.

Fantasía, un espectáculo para toda la familia donde poder disfrutar de grandes voces en directo junto con la magia de las películas Disney. Disney en concierto surge de la mano de BackStage Musicales, compañía de teatro musical. La orquesta está conformada por cinco intérpretes jóvenes: Claudio Colume, Rudys Castañeda, Meli Gaviño, Mayte Aicardo y Miguel A. Mey, especialistas en música, canto e interpretación. El espectáculo incorpora personajes Disney como maestros de ceremonia, todo ello acompañado de proyecciones de las películas más emblemáticas.

Encanto, tributo musical dirigido por Josema Arreciado y Sandra González. En lo alto de las montañas de Colombia, hay un lugar extraordinario llamado “Encanto”. Aquí, en una casa mágica, vive la extraordinaria familia Madrigal donde todos sus miembros tienen habilidades fantásticas… excepto uno. Ella es una chica llamada Mirabel, que hará todo lo que sea para enorgullecer y, sobre todo, salvar a su familia.

