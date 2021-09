Tu Opinión: “Nuestros pinos se mueren”

Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras.

A qué esperan para ver qué les pasa a nuestros pinos?, A qué mueran todos?

Desde hace varios meses vengo observando como cada vez hay más pinos muertos en nuestro municipio.

Me pregunto si no tendrán una plaga y si se podría luchar contra ella y evitar que nuestro entorno termine sin sus árboles, sería muy triste que por no actuar a tiempo perdamos nuestro paraje e identidad.

En Chipiona tuvieron que cortar 300 pinos recientemente por una plaga.

No sé si es competencia del propio ayuntamiento, al que le escribí hace tiempo y no me han respondido, o de la Junta, pero creo que el ayuntamiento tendrá los medios para dar conocimiento a la Junta de lo que sucede.

Rebeca Torres