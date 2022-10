Rufino Morillo: “El presupuesto es de vital importancia y nos va a permitir financiar cuestiones como el proyecto Lumen y la regularización del suministro eléctrico”

El Ayuntamiento de Puerto Real ya tiene aprobado su presupuesto municipal correspondiente al actual ejercicio, el año 2022. El pleno dio luz verde en una sesión extraordinaria el pasado jueves a su aprobación inicial. El documento fue aprobado con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos y Equo-Los Verdes y la abstención de AxSí, mientras contó con el voto en contra de Adelante Puerto Real.

El delegado municipal de Hacienda y Gestión Económica, Rufino Javier Morillo, ha valorado este lunes en rueda de prensa “la importancia de contar con un presupuesto para el ejercicio 2022 aunque vaya a entrar en vigor en noviembre, porque es un documento que permite poner orden a determinados gastos e inversiones y facilita la realización de inversiones y proyectos que de otra forma estarían condicionados por el pago de la deuda a través del remanente de tesorería”.

Según explica, el edil señala que “hay cuestiones que igual no parecen tener importancia, cuando son vitales, como es el caso de la aprobación de un presupuesto para el ejercicio 2022 que va a permitir mejorar el día a día de la ciudadanía de Puerto Real”.

El presupuesto recoge un total de 36.212.228 euros de ingresos, por los 36.003.911 euros en el apartado de gastos, lo que supone un superávit inicial de 208.317 euros. “Somos conscientes de que el presupuesto es un instrumento imprescindible para el desarrollo de la vida económica local, sin cuya existencia no se concibe la del propio Ayuntamiento. Tanto es así que le ley prevé, que en el caso de que no se cumpla la obligación de elaborar y aprobar anualmente un presupuesto, se deberá prorrogar el del ejercicio anterior”, afirma.

No obstante, incide en que “un presupuesto prorrogado no es lo adecuado para este ejercicio, sus créditos y sus previsiones iniciales, pues se hizo para gestionar la actividad económica de un ejercicio diferente. Esto hace que no haya una correspondencia con la realidad, por lo que, de no haberse aprobado el presupuesto de 2022, estaríamos inmersos en un funcionamiento económico repleto de incomodidades administrativas y con bastantes modificaciones de créditos, que no siempre permitirían dar cobertura a las necesidades de nuestro municipio”.

La aprobación del presupuesto para el presente ejercicio, por tanto, “es de vital importancia para el Ayuntamiento, a los efectos de dar cobertura a los muchos compromisos que se tienen asumidos”, resalta Morillo.

Una de las principales obligaciones adquiridas es la operación del Fondo de Ordenación, correspondiente al año 2019, por el que se unificaron 27 préstamos que tenía el Ayuntamiento. “Para su pago, el Gobierno central nos concedió dos años de carencia, que finalizaron el pasado ejercicio y, consecuentemente, a partir de éste hemos de hacer frente a las obligaciones, por lo que ha aumentado considerablemente la partida de amortizaciones que tendrá que asumir el Ayuntamiento”.

Por otro lado, la aprobación del presupuesto va a permitir afrontar otras obligaciones, como la cancelación del préstamo, por importe de 1.845.717,98 euros para “el pago defacturas cajoneras, que estaban haciendo un considerable daño al periodo medio de pago, algo que cada trimestre era recriminado por el Ministerio de Hacienda”.

Un proyecto que ahora cuenta con financiación es el proyecto Lumen, que permitirá la mejora del alumbrado público del municipio, con la incorporación de tecnología led. “El Ayuntamiento va a aportar con fondos propios la cantidad de 2.073.641,72 euros”, apunta.

Igualmente, el documento económico recoge una cantidad que “nos permitirá afrontar el pago de sentencias antiguas, tales como la de ADIF, por importe de 1.522.203,58 euros; y la de Imesapi, por 331.957,93 euros”. Asimismo, otra partida de las destacadas por el responsable municipal de Hacienda es “la destinada a la regularización del suministro eléctrico, por 1.750.000 euros”.

Rufino J. Morillo, como ya hiciera en la sesión plenaria, insiste en que “pretendíamos que este presupuesto fuese aprobado por el pleno por unanimidad, toda vez que es un presupuesto en un momento clave, en el que todos los grupos políticos deberíamos anteponer el interés general de Puerto Real a cualquier otro”.

En esta línea, declara que “la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento, económicamente hablando, requería del esfuerzo compartido y solidario de todos, y dejar de lado cualquier tipo de protagonismo político, pero lamentablemente no ha sido así. Se ha pretendido utilizar una herramienta básica, como es el presupuesto municipal, permitiendo que intereses personales, partidistas o electorales pudieran causar un perjuicio a la Administración y, consecuentemente, a la ciudadanía, olvidándose que una de las prioridades de los responsables políticos es la de garantizar y velar por el buen funcionamiento de las instituciones”.

El segundo teniente de alcaldesa vuelve a subrayar que “posiblemente no sea el mejor presupuesto, ni el presupuesto que nos gustaría hacer, pero es el mejor presupuesto que podemos hacer para este Ayuntamiento dada la situación económica que hay”.

Finalmente, agradece una vez más tanto el “gran trabajo” del personal técnico de las áreas de Intervención y Tesorería como “la responsabilidad demostrada por los grupos municipales de Ciudadanos y Equo”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

