Podemos lamenta que la Confluencia de Izquierdas no cuente con el feminismo puertorrealeño

Este 8 de Marzo se celebra el Día de la Mujer y en Puerto Real se convoca una marcha que saldrá de la plaza de la tacita a las 10:30am. La organiza el equipo de gobierno, con la Confluencia de Izquierdas a la cabeza, así como muchas asociaciones relacionadas con el feminismo puertorrealeño.

En este contexto, en Podemos Puerto Real se han expresado “sorprendidos por enterarse de la marcha a través de la prensa puertorrealeña” y afirman que “es un buen ejemplo del constante hermetismo de la Confluencia de Izquierdas que gobierna este pueblo. Un hermetismo para con sus ciudadanas sobre todo, pero también para sus compañeras de lucha política. Muestra de ello es que no se haya considerado lo que Podemos Puerto Real pueda aportar a una fecha tan señalada, teniendo en cuenta el bagaje de nuestro partido. Dejarnos fuera responde poco a la conciliación y mucho al sectarismo. La organización es suya y por tanto en sus manos estuvo, está y estará por 3 años más, pese a que esperábamos de inicio que la usaran por y para la ciudadanía”.

Desde el partido morado han manifestado sus planes de presentar en Abril, coincidiendo en torno al Día de la República, “una ponencia sobre esta, su conceptualización política y su relación intrínseca con el feminismo, titulada ‘República y feminismo de Estado'”. Afirman tener “un bagaje político claro que aportar, no sólo por su paso por el Ministerio de igualdad a nivel nacional, sino por su clara inclinación feminista como organización, también en Puerto Real”. “Hace una semana estábamos con Irene Montero precisamente reunidas, si nos hubiera llamado en ese momento la alcaldesa, le podríamos haber solucionado una marcha del 8M magnífica”, añaden.

Desde Podemos Puerto Real han querido “trasladar su malestar no por generar confrontación”, sino por “empezar a atajar un problema que no debería jamás cruzar la puerta del feminismo: El lema no puede hablar de avanzar juntas, si el resultado es que avanzas tú mientras dejas atrás a las que no te bailan al son, es hipócrita” y esperan “poder aportar en el futuro a más y mejores acontecimientos de la importancia vital del 8M”.