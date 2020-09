En las actuales circunstancias de agravamiento de la situación de la pandemia por COVID 19 en todo el país, especialmente en Madrid, donde el gobierno del PP y de Ciudadanos, sostenido por Vox, acaba de culpabilizar a los habitantes de los barrios de nivel económico bajo, que no pueden coger un taxi, pero sí pueden ser taxistas y seguir trabajando, no pueden salir de sus casas para pasear, pero sí deben ir a trabajar obligatoriamente a sus trabajos habituales, casi siempre en transportes públicos sin las mínimas medidas de seguridad, en la Marea Blanca Gaditana Puerto Real creemos que debemos informar de esta mala situación, especialmente en Madrid, pero que puede ocurrir en todo el país.

La forma de actuar contra la salud de las ciudadanas y los ciudadanos es la misma en todos lo gobiernos del PP o PP-Ciudadanos en todas las comunidades en las que gobiernan, como Andalucía. La primera en caer ha sido Madrid, debido especialmente a su masificación de la población. Pero esto no habría sucedido si el gobierno autónomo de Madrid hubiera actuado adecuadamente, reforzando la sanidad pública, especialmente la Atención Primaria. Ha hecho justamente lo contrario.

En ciencias sociales hay una ley que vale para todas las ciencias. Un mismo procedimiento produce similares efectos. Luego lo que se está haciendo mal en Madrid, que es lo mismo que se está haciendo mal en Andalucía, producirá aquí los mismos problemas, aunque llegarán más tarde, si no lo evitamos.

El problema fundamental que están haciendo mal los gobiernos de derechas es dar la puntilla a la Atención Primaria. Y tememos que es conscientemente, porque están haciendo lo mismo en todas partes. Y, si quieren derrumbar la sanidad pública, lo mejor es atacar la Atención Primaria, porque, si funciona bien, puede solucionar el 90% de los problemas sanitarios de los pacientes. Sólo con hacer funcionar bien la Atención Primaria se solucionarían las sobrecargas en los hospitales y en sus servicios de urgencia. Se les quitarían el 90% de los pacientes, y sólo tendrían que atender al 10% restante (Revista de la FADSP).

Por tanto hoy nos vamos a centrar en los problemas de la Atención Primaria, porque ésta es la clave de la sanidad pública. Si la Atención Primaria va mal, todo irá mal.

Por ello, aunque coincidimos con el grupo municipal Axsí en su defensa de la sanidad pública (Puerto Real Hoy), no estamos totalmente de acuerdo en lo que dice. Habla mucho de inversiones en el Hospital y pasa muy por encima sobre la situación de los centros de salud, explicando sólo que no están de acuerdo con la cuestión de las consultas telefónicas. Pero es que hay mucho más que eso. La primera inversión masiva, en material y personal, debe hacerse en Atención Primaria, lo que solucionaría, como hemos dicho, muchos de los problemas que hay ahora en el Hospital. Y con esto nos referimos a todos los centros de salud del área del Hospital Clínico. Dada la envergadura del área del Hospital Clínico, todos los centros de salud de este área deben ser dotados. Sólo con eso mejoraría mucho la sanidad pública., Y sólo con eso mejoraría la atención en el Hospital.

Repetimos: Lo primero que hay que hacer es dotar a los centros de salud (Revista de la FADSP). Y esto no quiere decir que no haya que invertir en el Hospital, pero, en el momento que estamos, no es lo prioritario (Revista de la FADSP).

Situación Actual en Cádiz y Puerto Real

Cádiz resiste la pandemia mejor que Madrid y que otras provincias andaluzas. Y Puerto Real resiste aun mejor. Habrá que estudiar epidemiológicamente la causa de esto. Pero nuestra opinión empírica es que puede estar en relación con el turismo y con que los visitantes no realizan las medidas de seguridad en los locales de reunión. Que esto no ocurra es función de los ayuntamientos. Y en esto sí que deberían intervenir las Policías Locales, y centrarse en ello, no en otras cosas, que veremos más adelante.

Desde hace más de 10 años no se sustituyen las y los profesionales por jubilación, enfermedades largas o por los actuales confinamientos, lo que resulta en la práctica en reducción de plantilla. Esto no afecta sólo a la Atención Primaria, afecta también a profesionales de hospitales. Algunos directivos, como el gerente del Hospital Clínico, dicen que han aumentado plantilla, pero aun quedan muy por debajo de la plantilla de 2008, a raíz de la crisis económica anterior, y tampoco se han sustituido las bajas por enfermedad, confinamiento u otras causas, lo que ha dado lugar a que las y los profesionales estén cansados, indignados y hartos. Y cuando hablamos de profesionales nos referimos, no sólo al personal titulado, sino a todo tipo de trabajadoras y trabajadores de la sanidad (Análisis de la situación actual de la atención Primaria en Cádiz. Nota de Marea Blanca Gaditana).

La Atención Primaria tiene que ser reforzada en personal y material. En Atención Primaria se pueden realizar incluso técnicas que ahora se derivan a los hospitales, como ecografías. Esto debe realizarse dotando de este material a los centros de salud y contratando a profesionales entrenados, y no como se ha hecho a veces, comprando el aparato y sobrecargando este esfuerzo en el personal facultativo ya sobrecargado con otras tareas (Análisis de la situación actual de la atención Primaria en Cádiz. Nota de Marea Blanca Gaditana).

Aumenta la preocupación ante la llegada de la gripe, lo que representará sobrecarga de trabajo sobre el personal de los centros de salud, y nos tememos que con las mismas plantillas.

Y no olvidemos la situación de las listas de espera que se heredaron de antes de la pandemia. La Junta hizo una garantía de duración de listas de espera, que ahora ha olvidado, oculta tras la pandemia. Y hay que resolver este tema. La sanidad pública debe atender todo tipo de enfermedades, no sólo los contagios por COVID 19 (Análisis de la situación actual de la atención Primaria en Cádiz. Nota de Marea Blanca Gaditana).. Empezando, por supuesto, por la Atención Primaria.

Y, por supuesto que estamos en contra de las consultas telefónicas. En el momento actual pueden ser de utilidad sólo en casos de renovación de recetas. Los y las pacientes deben ser vistos por sus médicos/as de Atención Primaria, en quienes confían, con las medidas de seguridad adecuadas, y citando a las y los pacientes por turnos rigurosos, para evitar aglomeraciones. La mayoría de las cosas no se pueden resolver por teléfono.

Tampoco se puede culpar, como hacen los directivos de la Junta y el consejero, del caos y de las sobrecargas al exceso de demandas de atención por parte de los usuarios y usuarias de la sanidad pública. Esto se debe a la organización caótica, que tememos que esté planificada, porque ocurre lo mismo en todas las autonomías anteriormente mencionadas.

Resumiendo, la Atención Primaria debe recuperar su carácter de trabajo en equipo, con las y los profesionales facultativos en contacto con los usuarios y usuarias, pacientes o no, que confían en ellos, y recuperar también los protocolos de atención a domicilio. Para ello la Junta debe hacer grandes inversiones en material y personal, y no hacer lo que está haciendo, desviar recursos a la sanidad privada, que cuando llega el caso, se inhibe de actuar.

Por último, y muy importante. Nos oponemos frontalmente a la iniciativa del SAS de remitir los datos de los contagiados por COVID 19 a las Policías Locales, para que éstas sigan su control. Sacar los datos de los pacientes fuera del sistema de salud atenta contra la ley de protección de datos, luego es ilegal. Este trabajo deben hacerlo los rastreadores, y para ello hay que contratar rastreadores, cosa que esta Junta no ha hecho.

Si esto se lleva a cabo, las Mareas Blancas estamos pensando en denunciar a la Junta, incluso en los tribunales y al Defensor del Pueblo Andaluz, por realizar una ilegalidad manifiesta.

Las Mareas Blancas, con la ayuda de la ciudadanía y de las organizaciones políticas y sociales correspondientes, seguiremos luchando por una SANIDAD 100% PÚBLICA, SIN CONCIERTOS NI COPAGOS.

LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE.

Y esto es para lo que se crearon las Mareas Blancas, y es lo que haremos.

Marea Blanca Gaditana Puerto Real