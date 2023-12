Manuel Parodi Álvarez: “El Bicentenario debía haber servido como revulsivo y no ha sido así”

Hace ya varias semanas que el Doctor Europeo en Historia y Arqueología, Manuel J. Parodi, ingresó en la Academia Andaluza de la Historia. Un nuevo reconocimiento para el historiador de cabecera de Puerto Real Hoy, que fue recibido por la Alcaldesa, Aurora Salvador, y que cada fin de semana nos trae episodios de historia de nuestra localidad en su sección.

Entre conferencias y compromisos profesionales, Parodi atiende a Puerto Real Hoy para hacer un poco de repaso a toda la vorágine de las últimas semanas.

Puerto Real Hoy: Gracias Manuel por atendernos un día más en el que es este, tu periódico de confianza y donde tantos años nos llevas ilustrando sobre la Historia de nuestra Real Villa. La primera de las preguntas es obligada, ¿cómo se siente uno tras haber sido incluido en la Academia Andaluza de la Historia?.

Manuel J. Parodi: Ante todo quiero expresar mi agradecimiento a tantas personas, familiares, paisanos, amigos y colegas que me han hecho llegar de muchas formas distintas su felicitación, su enhorabuena, su cariño al fin y al cabo, por mi ingreso en la Academia Andaluza de la Historia. Y, cómo no, a “Puerto Real Hoy” por brindarme siempre su espacio para llevar a cabo esta tarea de socialización del conocimiento, de divulgación histórica y patrimonial a la que de uno u otro modo, por uno u otro mecanismo, llevo dedicándome también desde hace 30 años. Y a mi pueblo, Puerto Real, por tantas muestras de cariño como vengo recibiendo en estos días, que me abruman y me hacen sentir muy querido.

PUBLICIDAD

Y respecto a cómo se siente uno, pues de una parte y como os digo abrumado por tantas muestras de afecto, de cariño. Y de otra, no negaré que siente uno una cierta responsabilidad al haber sido recibido en la Academia, algo que supone a la vez un refrendo y -como señalo- una responsabilidad añadida, ya que ser cooptado en las filas de dicha Institución supone como señalo toda una responsabilidad.

PRH: Has sido recibido por la Alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, por tu ingreso en la Academia Andaluza de la Historia, algo que no había ocurrido anteriormente incluso habiendo sido incluido en ICOMOS, que es una organización incluso internacional…

MJP: Sí, y le estoy agradecido de corazón a nuestra “primera ciudadana” (así es como, por ejemplo, llaman a los alcaldes y alcaldesas en Francia, “el primer ciudadano”) por esta deferencia, ya que constituye verdaderamente un honor para todo ciudadano que el primer edil -la primera edil en nuestro caso- de su ciudad natal le reciba, lo que a nadie escapa que representa un reconocimiento.

Dª. Aurora Salvador Colorado me recibió en la Alcaldía de Puerto Real, y mantuvimos un encuentro muy cordial en el que se puso de manifiesto su gran calidez humana. Alejada de cualquier afectación, la alcadesa me felicitó por mi recepción en la Academia Andaluza de la Historia y también por mi ingreso en ICOMOS (el “Comité Internacional para los Monumentos y los Sitios”, por sus siglas en inglés), un organismo asesor de la UNESCO del que formo parte desde el mes de marzo de este año 2023, cuando ella aún no era la alcaldesa de Puerto Real. Creo que soy el único portorrealeño que forma parte de cualesquiera de ambos organismos, y en cualquier caso como vengo señalando, sentirse profeta en la propia tierra es una sensación tan grata como, al fin y al cabo, extraña.

Por ello quiero reiterar mi agradecimiento a esta Corporación municipal, encarnada en la persona de nuestra alcaldesa, por su atención y deferencia conmigo, que me honra y ha constituido un motivo de alegría para quienes me quieren y, naturalmente, también para mí.

PRH: En el discurso que pronunciaste en el Ateneo de Sevilla con motivo de tu ingreso en la Academia Andaluza de la Historia hablaste de la Arqueología en el Norte de África, siendo este uno de los temas que acaso más te ha ocupado en los últimos años, especialmente con trabajos como el libro sobre Pelayo Quintero publicado con Almuzara… ¿Qué importancia tiene la historia de aquella zona para entender la nuestra propia?.

MJP: Mi recepción en la Academia tuvo lugar efectivamente en el Ateneo de Sevilla, Docta Casa que me acogió en este momento tan emotivo y de la que me honro en ser socio, el 9 de noviembre pasado, en un acto que estuvo presidido por el Secretario General del Ateneo, D. Fernando Fopiani, por el Presidente de la Academia, el Excmo. Sr. Dr. D. Fernando de Artacho Pérez-Blázquez, y por el Canciller-Secretario de la Academia, el Ilmo. Sr. Dr. D. Luis de la Prada Hernández-Olivares, siendo mi discurso de ingreso contestado por uno de mis dos padrinos académicos, el Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cartaya Baños, amigo y colega historiador, siendo también padrino académico de mi ingreso el Ilmo. Sr. Dr. D. José Calvo Poyato, renombrado historiador y novelista histórico.

La Academia me concedió entera libertad para decidir y desarrollar mi discurso de ingreso y yo opté por uno de los temas que acaso me resultan más queridos, el de la Historia de la Arqueología del Norte de Marruecos, tratando de acercarme en los párrafos de este discurso (que no leí, de acuerdo con mi costumbre, y que publicaré en breve) a la Historia que nos une, a la Historia que tenemos en común a ambas orillas del Estrecho de Gibraltar, tanto desde la perspectiva histórica y arqueológica del desarrollo de los horizontes culturales que se han sucedido en ambas riberas -en no pocos casos, comunes a entrambas geografías- como desde lo que atañe al proceso de construcción de las estructuras de gestión del Patrimonio Arqueológico en el Reino de Marruecos durante la agitada primera mitad del siglo XX, un proceso enteramente desarrollado bajo la legislación marroquí y por ello muy alejado de los convencionalismos y tópicos que en demasiadas ocasiones -y en buena medida por desconocimiento- salpican las páginas de la historiografía contemporánea.

PRH: El de Pelayo Quintero es uno de tus últimos libros de Historia, de los más de 40 que llevas editados -sin contar otras muchas publicaciones como artículos y capítulos de libros. ¿Podemos esperar algún otro volumen histórico pronto de tus manos?.

MJP: Como bien señalas la editorial Almuzara me publicó no hace mucho un volumen dedicado a la figura y la obra de Pelayo Quintero Atauri que es uno de los padres de la arqueología gaditana, andaluza, española y norteafricana. Recientemente también, la Universidad de Cádiz me ha publicado en su colección “Atlante” otra monografía dedicada a la Historia de la Arqueología en el Norte de Marruecos durante la primera mitad del siglo XX.

En este año 2023 además han visto la luz dos volúmenes históricos de conjunto (uno de ellos en estas mismas semanas) de los cuales soy coordinador, y como bien señalas tengo varios libros en cartera que habrán de ver la luz próximamente y a no mucho tardar; lo cierto es que no me gusta demasiado adelantar acontecimientos, de manera que cuando vayan viendo la luz estos libros -el primero de los cuales seguramente será publicado en el primer trimestre del año que viene- “Puerto Real Hoy” tendrá cumplida cuenta de su aparición, como siempre.

PRH: Volviendo a Puerto Real, llevas años alumbrando lo que viene siendo el principal hito histórico en la actualidad en la Villa, como es el Bicentenario de la Batalla de El Trocadero y la defensa de las Libertades en 1823, ¿Cómo estás viviendo la efeméride?.

No se me entienda mal, ya que hablo lejos de toda vanidad, pero creo haber sido la primera persona que en Puerto Real comenzó a abogar públicamente por la Conmemoración del Bicentenario de la Defensa de las Libertades y el Constitucionalismo en El Trocadero en 1823. Desde 2017 si mal no recuerdo comencé a publicar artículos sobre dicha cuestión precisamente en “Puerto Real Hoy” (y ello sin mencionar otras publicaciones de mi autoría relativas a la Historia de El Trocadero que ya vieran la luz con anterioridad a dicho año).

La idea que yo he defendido originalmente tenía que ver con una Conmemoración que abarcase el período 1820-1823 / 2020-2023, es decir una Efeméride no centrada -y por ello cerrada- en un único año, 2023, sino en un período, el de 2020-2023, una Efeméride que conmemora no un avatar bélico, una batalla, como algunos torpemente han insistido en entender y promover durante demasiado tiempo (acogiéndose luego, también con torpeza, a nuestra idea sin reconocerlo), sino un momento único de la Historia de España y de Europa, el del primer gobierno constitucional de nuestro país, el así denominado “Trienio Liberal”, cuyo acto final tendría lugar precisamente en nuestra Bahía y esencialmente en nuestro término municipal en verano de 1823.

He abogado por una Conmemoración considerada como un elemento de referencia, un elemento identitario, que sirviese para poner el foco sobre Puerto Real no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, pues se trata de poner sobre la mesa los valores de la Democracia y la Soberanía del Pueblo.

Al mismo tiempo el planteamiento que yo he venido realizando, como saben los lectores, tenía que ver con desarrollar una Conmemoración que sirviese como elemento vertebrador y como base para la acción sobre el Patrimonio Cultural y Medioambiental de Puerto Real, una Conmemoración que, convertida en un instrumento, en una herramienta de transformación, permitiese atraer inversiones públicas y por qué no también privadas de cara a desarrollar una acción integral sobre el Patrimonio portorrealeño, una acción ambiciosa y perdurable que redundase en beneficio de nuestro Patrimonio y, por ello, de toda la ciudadanía.

Baste ver si algo de ello se ha hecho; la penosa respuesta es que no. Lamentablemente los gestores públicos locales con responsabilidades de gobierno en el período directamente interesado por la Conmemoración (2019-2023) dejaron pasar esta oportunidad. Afortunadamente la actual Corporación municipal parece entender 2023 no como un punto final sino como un punto de partida que sirva para continuar trabajando en una línea de acción que cuente con la Efeméride de 1823 como elemento axial en torno al cual desarrollar a su vez líneas de trabajo no sólo divulgativas sino que también interesen a la investigación, a la protección y a la conservación de nuestro Patrimonio y por ello a la socialización del conocimiento de nuestra Historia. Queremos confiar en este compromiso y en esta intención de los actuales rectores de Puerto Real de cara al futuro.

PRH: Sabes bien que en Sanlúcar de Barrameda (vives a caballo entre nuestra ciudad y dicha localidad cercana) se vivió muy intensamente el Quinto Centenario de la I Vuelta al Mundo, efeméride de cuya organización formaste parte a diferentes niveles (desde lo local a lo nacional) y de la que la referida ciudad se nutrió en diversas formas. En este sentido, ¿qué se podría hacer aquí con respecto al Bicentenario?.

MJP: Bien, como he señalado el Bicentenario como Efeméride debía haber servido (y debería servir) para atraer inversiones públicas -e incluso privadas, por qué no- que sirvieran cuando menos para intervenir en positivo sobre nuestro Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Debía haber sido un elemento vertebrador sobre el cual desarrollar una acción integral en materia de protección, de conservación, de investigación y de divulgación sobre nuestra Historia y nuestro Patrimonio, más especialmente en lo que se refiere a la conservación y protección del mismo.

El Bicentenario, en fin de cuentas, debía haber servido como revulsivo. No ha sido así. Se han desarrollado apenas algunas escasas acciones, la dignidad de las cuales nadie pone en duda, de carácter esencialmente divulgativo, pero en resumidas cuentas no se ha hecho nada que haya dejado verdaderamente huella en Puerto Real ni en lo que tiene que ver con nuestro Patrimonio (baste ver al respecto por ejemplo la nula acción sobre la isla y pago de El Trocadero o el estado del histórico caño de La Cortadura en el contexto del pago de La Matagorda, por no entrar en el detalle de otras cuestiones y el estado de otros hitos patrimoniales de la Real Villa), ni en lo que tiene que ver con una acción constructiva y continuada en el seno del cuerpo general de la ciudadanía, y muy especialmente en el segmento escolar y educativo, de cara a la difusión del conocimiento sobre la Efeméride y los hechos históricos de 1820 a 1823.

Insisto en que lamentablemente no se ha hecho nada de verdadera entidad y peso hasta ahora, pero es propio del ser humano aprender de los errores y construir incluso a partir de las equivocaciones propias y ajenas. De este modo siempre que 2023 no sea un punto final sino una continuación, o mejor aún un punto de partida, será posible ir construyendo poco a poco todo lo que hasta ahora no se ha hecho apoyándonos en esa efeméride de la Defensa de las Libertades en el pago de El Trocadero cuyo peso y significado históricos están fuera de toda discusión o debate y tienen un alcance que trasciende sobradamente lo local y que, afortunadamente, no “caduca”. Saben los actuales gestores de la cosa pública local, como sobradamente lo sabían quienes les precedieron, que siempre encontrarán mi mano tendida en este sentido.

PRH: Y ya por último, vemos cada cuatro años las quejas por el mal estado del Patrimonio Histórico de nuestra ciudad, ahora acrecentado por el grave incendio que sufrió el Parque de Las Canteras, ¿Qué más podemos hacer desde el punto de vista ciudadano por nuestro patrimonio?.

MJP: La reacción ejemplar de la ciudadanía portorrealeña cuando el 6 de agosto de este año se produjeron aquellos terribles incendios uno de los cuales devastó Las Canteras pone de manifiesto una vez más cuál es el carácter portorrealeño, muestra a las claras cómo los portorrealeños somos solidarios y muy conscientes del peso y el valor de nuestras señas de identidad como cuerpo social.

Puerto Real en líneas generales cuenta con una ciudadanía muy consciente de la relevancia y el peso de su Historia y su Patrimonio como elementos identitarios, como elementos positivos. Es imprescindible el fomento de dichos valores constructivos en el seno del cuerpo social a través de acciones y programas, por ejemplo de naturaleza divulgativa, de la mano del irrenunciable principio de la socialización del conocimiento. Estamos convencidos de que acciones de esta naturaleza podrían contribuir grandemente al refuerzo de la propia conciencia identitaria de la ciudadanía todo lo cual sin duda habrá de revertir en positivo en lo relativo a nuestro Patrimonio Cultural y Natural.

Al mismo tiempo, la planificación en materia de gestión patrimonial y el contar con presupuestos y estructuras de gestión adecuadas es a todas luces imprescindible; no es una forma de hablar, sino una verdadera necesidad estemos donde estemos. En cualquier caso cabe señalar que Puerto Real es una ciudad con mucha conciencia patrimonial y nuestra ciudadanía es, en general, buena conocedora de los valores positivos de nuestra Historia.

Una ciudadanía comprometida y consciente actúa siguiendo una doble línea de acción: de una parte exigiendo a los gestores de la cosa pública el cumplimiento de las leyes relativas al Patrimonio así la gestión positiva y responsable de dicho Patrimonio, y de otra parte una ciudadanía comprometida y consciente actúa en consecuencia cuidando también ella del Patrimonio. Cuerpo social y cuerpo político han de ir de la mano rindiendo el segundo cuenta siempre al primero sobre la gestión que se realiza y fiscalizando el primero siempre al segundo sobre dicha gestión. Si las cuentas “no salen”, afortunadamente cada cuatro años se hace una auditoría a la que llamamos elecciones.