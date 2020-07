Uno de los artífices del ascenso del Puerto Real CF a la División de Honor ha sido el técnico, Manuel Colón, quien acompañado de Juan Simón ha conseguido el segundo ascenso del equipo verdiblanco de manera consecutiva.

Sobre la victoria por dos a uno frente al Balón de Cádiz CF, Colón afirmó en rueda de prensa que este choque “ha sido más duro, porque nos hemos encontrado con un equipo tremendamente joven. Chavales con mucha ilusión de subir al Cádiz B y la verdad que nos ha costado mucho trabajo”. El técnico lamentó la expulsión de Maqueira poco antes de ser sustituido, en un partido en el que necesitaron de nuevo los 120 minutos para superar a su rival.

“El gol antes del final de la primera mitad nos ha hecho mucho daño. Ellos tenían que buscar el segundo, porque no les valía el empate y no queríamos la prórroga. Somos un equipo veterano y apenas hemos entrenado, desplazándonos a Rota. Para lo que estábamos jugando, Puerto Real necesita ya un campo de fútbol y espero que pronto lo tengamos”, recordó.

En cuanto a sus jugadores, el técnico verdiblanco les insistió en “no inventar nada”. Por otro lado, recordó que la pandemia del COVID-19 ha causado muchos estragos en su plantel, “jugar el playoff después de tanto tiempo con futbolistas veteranos, hemos tenido que hacer un esfuerzo terrible. Hoy nos ha costado mucho trabajo, se nota que es la cantera del Cádiz CF. Juanma Cruz sabe bien lo que hace”.

Ensalzando a Bohórquez

Colón destacó el esfuerzo de Fernando Loiti y Antonio Ocaña, que jugó con molestias, en el choque, “han terminado agotados”. José Marí García también fue objeto de elogios, “es un futbolista que reúne todo”. Por último, el protagonista del choque, Diego Martínez. “Estaba afectado por el partido de Ubrique y hablamos con él. Le dijimos que al menos veinte minutos iba a tener. Es un futbolista de muchísima calidad y ha tenido su premio”.

Tampoco quiso olvidarse de “su mano derecha” como es Juan Simón, al que considera “un grandísimo entrenador, clave en la consecución del ascenso”.

Por último, Manuel Colón quiso acordarse del presidente de la entidad, Antonio Bohórquez. “Sinceramente, si no hubiera estado Antonio Bohórquez, el Puerto Real CF hubiera desaparecido. Si no es la vuelta de Bohórquez, hubiera desaparecido. El día que haya un campo de fútbol en Puerto Real, me gustaría que llevara el nombre de Antonio Bohórquez porque se lo merece”, finalizó.

