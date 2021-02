Los taxistas de Puerto Real desmienten su implicación en la desaparición de Darek Catalán

Las noticias sobre la aparición de Darek Catalán durante la jornada de este lunes ha supuesto una enorme alegría para la población de Puerto Real, así como para muchos colectivos de la Villa. Sin embargo, la presencia del menor en Madrid y las hipótesis sobre su posible traslado hasta la capital de España en taxi, según algunas fuentes, ha puesto en el candelero al colectivo de taxistas de la localidad. Estos han realizado un comunicado a través de las redes sociales desmintiendo su relación.

Según los taxistas, estos no tenían “ninguna información de la Policía de que el menor aparecido en Madrid hubiera ido en taxi, y hasta el momento la Policía no nos ha requerido ninguna información”. Ante esto, el grupo de taxistas de la Villa ha querido informar que no les consta “que ningún taxi de esta agrupación haya realizado ningún servicio a Madrid, cómo nos indican los medios que tenemos a nuestra disposición”.

Asimismo, han querido aclarar que “el momento que se supo de la desaparición del menor, la Policía realiza una llamada a nuestra centralita indicando que un menor se había escapado de casa, mensaje que la centralita comunicó a todos los socios que estaban trabajando en ese momento, con lo cual estaban informados de la situación y en alerta por si veían al menor”.

Por último, han querido ponerse a disposición de las autoridades competentes para todo aquello que deseen, así como han expresado su “alegría de que el menor haya aparecido y que se haya solucionado todo satisfactoriamente”.

