Los sanitarios del Hospital de Puerto Real protestan por la reducción del 30% del personal

Este miércoles, las puertas del Hospital Universitario Puerto Real fueron el escenario de una concentración convocada por CSIF, Satse, UGT, CCOO, SMA, Teccel y SAE, todos ellos de la sanidad pública, quienes protestaron contra la escasez de contrataciones y el déficit de personal previsto para la temporada de verano.

La protesta se originó debido a una reducción del personal en un 30%, lo cual está generando retrasos significativos en las operaciones y consultas externas, además del cierre de varios servicios. Esta situación está afectando la calidad del servicio prestado a los ciudadanos y aumentando la presión sobre los profesionales de la salud.

“En junio se ha contratado muy poco en todas las categorías, tenemos bajas sin cubrir, reducciones de jornada sin cubrir, se ha cerrado el laboratorio de microbiología por la noche, se ha reducido un 30% la contratación…”, ha comentado desde CSIF su delegado, Antonio Durio.

Los sindicatos han manifestado su preocupación por las condiciones laborales del personal sanitario, que deben lidiar con una carga de trabajo excesiva debido a la falta de nuevas contrataciones. Esta situación perjudica tanto a los trabajadores como a los pacientes, quienes reciben una atención sanitaria disminuida.

“El lunes tuvimos un colapso de las Urgencias. Esto se lleva diciendo desde antes de diciembre, y estamos a junio. En el momento en que venga la primera avalancha vacacional, que va a ser en julio, no sé cómo va a afrontar esto el Hospital. No hay contrataciones, no cubren bajas ni tercios de jornadas. El mismo lunes no había TCAEs para cubrir las plantas. Ellos dicen que cuando las Urgencias estén saturadas se van al Puerta del Mar o a Jerez, que también han cerrado camas. No sé sinceramente cómo vamos a salir de esta”, ha alertado Azuzena Morales, Secretaria Provincial de Sanidad de UGT y Delegada Sindical del Clínico en Puerto Real.

La concentración de este miércoles reunió a numerosos trabajadores del hospital, que expresaron su descontento y preocupación por la situación actual. Los representantes sindicales exigieron soluciones inmediatas y efectivas para garantizar una atención sanitaria adecuada durante el verano e hicieron un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes.

La situación en el Hospital Universitario Puerto Real refleja la crisis que enfrenta el sistema sanitario público, donde la falta de recursos y personal está llevando al límite a los profesionales y afectando la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.