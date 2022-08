La Plaza del Poeta Rafael Alberti acogerá el Festival del Color el próximo 12 de agosto

Un aspecto importante, tal y como resalta el delegado municipal de Juventud, es que “dado su tamaño tan fino, en algunas personas pueden ocasionar problemas respiratorios, por lo que se recomienda que no entren a la boca, los ojos u otras membranas mucosas. Están pensados para que no provoquen ningún daño, pero pueden generar una sequedad molesta. Además, no es recomendable para asmáticos o personas con otros trastornos alérgicos, por lo que se desaconseja la asistencia al evento de personas con enfermedades en vías respiratorias”.

Con la finalidad de darle mayor colorido a la fiesta, se recomienda vestir con ropa blanca o de tonos claros. Los polvos de color que se utilizarán en la actividad no usan ningún elemento nocivo para la naturaleza, tóxico para el ser humano/animal o agresivo en contacto con la piel. Solo contienen ingredientes naturales en su elaboración, son 100% orgánicos, con lo que no dejan residuos ni perjudican al medio ambiente.

