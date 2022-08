La Plataforma Vecinal Río San Pedro señala que “la barriada sigue sin estar en la agenda del gobierno municipal”

La Plataforma Vecinal Río San Pedro ha querido valorar la noche de fiesta en la barriada organizada por el Ayuntamiento de la localidad, señalando que “la falta de una atención y de unos servicios adecuados, marcan la pauta de las relaciones de este barrio con el Ayuntamiento, pero hasta en la programación de una verbena es sorprendente que aparezcan, se manifiesten y se reiteren estos conflictos”.

“Está claro que todo depende de las expectativas y los objetivos que se quieran plantear. Si se trata de organizar una verbena aprovechando la gente voluntaria del Río San Pedro, pues bien, en este barrio siempre se encontrará mucha gente participativa y solidaria, llevamos muchos años demostrando una cierta capacidad de autoorganizarnos. Ahora bien, pasan los años y se aspira a una verbena que se vaya consolidando, superándose y mejorando en su organización y participación cada año, que pueda convocar por su interés y popularidad a cada vez a más gente del barrio y visitantes. Sí, visitantes, porque tenemos mucho que enseñar y aportar, por lo que es evidente que este es otro criterio y hasta otras aspiraciones, con las que parece que no coincidimos con el gobierno municipal”.

“Entendemos que es la administración local la que desde sus políticas de atención y servicio debe seguir la secuencia y sostener y mejorar en el tiempo estos eventos que se celebran en los barrios, contribuyendo decididamente con su aportación y consiguiendo esa siempre dispuesta colaboración de los vecinos y vecinas. De haber habido más cuidado y más compromiso con esta idea de superación, estamos seguros que habría más reconocimiento y una mayor cooperación”, señalan desde la Plataforma Vecinal.

“No podemos más que agradecer y reconocer aquellos colectivos y vecinos que han contribuido a celebrar esta No verbena (Noche de Verano), pero nuestra opinión no va dirigida más que al Ayuntamiento, del que esperábamos poder hacer verbenas con un mínimo de medios y de posibilidades, no descargarlo todo en los vecinos y vecinas. Para eso poca falta hace el Ayuntamiento, menos para intentar contraponer actitudes y opiniones de unos y otros vecinos que perfectamente son todas correctas y expresan una preocupación por la mejora del barrio. Unirnos en este esfuerzo es también un compromiso y una tarea que debe ser de toda sana voluntad política”, continúan.

“De la misma forma, tampoco compartimos el razonamiento que para justificar estas carencias de apoyo a la verbena, introduciendo los esfuerzos y gastos en actos de celebración de efemérides como la del Bicentenario de la Batalla del Trocadero, puesto que es un acontecimiento histórico, que se conmemora después de 200 años, y darle el mismo carácter e importancia que una fiesta de barrio, por mucho que sea el nuestro nos parece excesivo y desenfocado. El Bicentenario corresponde a unos acontecimientos históricos que si bien se desarrollaron mayormente en esta zona que corresponde a nuestro barrio, de ahí nuestra implicación y esfuerzo en todos los actos que nos son posibles, lo es de unos hechos que por su importancia en nuestra historia, no ya del Rio San Pedro, ni de Puerto Real o Cádiz, corresponde celebrarlas trascendiendo de los localismos, considerando la importancia que tuvo para el acontecer histórico de España y hasta de Europa. Nada que ver con verbenas populares de barriadas”.

“Solo pretendemos superarnos como barrio, y no encontrarnos siempre con la polémica permanente como respuesta de este Ayuntamiento cada vez que hacemos algunas consideraciones. Qué menos que pedir que nos mejoren los servicios y nos atiendan como debe ser, porque son tan evidentes que podemos manifestar nuestras quejas sin tenernos que exceder en la exposición de las deficiencias y carencias que tenemos”.

“La realidad la determinan los datos. De esta forma, para las actividades de verano de nuestro municipio no se ha contado con la barriada más populosa del municipio. Una treintena de actividades de fiesta para el verano y no se ha contado con la barriada del Río San Pedro. Este año nos hemos encontrado sin noticias del evento hasta dos semanas antes del mismo y con la sorpresa de que se ha reducido la misma, solo un día, aportando el ayuntamiento un solo DJ y el resto de actuaciones pasa por colaboraciones de asociaciones. La solicitud era superar la edición anterior y lograr alguna atracción para los infantiles y con una oferta variada”, finalizan.

FUENTE: Plataforma Vecinal Río San Pedro

