La Plataforma Vecinal Río San Pedro propone un carril bici que pueda conectar a los vecinos y trabajadores del municipio con el tejido industrial de Matagorda

De esta forma, ha estado analizando el Plan de Recuperación, transformación y resiliencia de la economía, con el Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, conocidos como Next Generation presentado en Puerto Real en cuanto a los carriles bicis. Como bien se recoge en la memoria técnica y financiera del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia, Gobierno de España, Ministerio de Transportes, movilidad y agenda urbana, los objetivos principales son impulsar la descarbonización de la movilidad urbana, la mejora de la calidad del aire y en general el aumento de la calidad de vida. Teniendo como enfoque principal el Next Generation en Puerto Real avanzar en las vías ciclistas urbanas y conectar a barriadas periféricas con el centro urbano a través de carriles bicis. Es por todo ello, que la Plataforma Vecinal Río San Pedro consideran “importantísimo y crucial para el futuro y desarrollo de una mentalidad medioambiental, la posibilidad de llevar una nueva proyección de carril bici hacia el tejido industrial de la zona del Polígono el Trocadero y Dragados, favoreciendo la movilidad obrera de los trabajadores locales hacia sus puestos de trabajo en bicicleta, así como la demanda histórica, y que actualmente está reclamándose con más fuerza por la Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, Conexión Bahía e incluso por el Ayuntamiento de Puerto Real y Cádiz, de unir la capital de provincia Cádiz con el Municipio de Puerto Real a través del Puente Carranza y la CA-35″.

