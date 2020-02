El Pleno Municipal celebró en la tarde del jueves 6 de febrero su sesión ordinaria correspondiente al mes de febrero, una sesión que contó con 13 puntos en su orden del día y donde la unanimidad y el consenso fue la nota predominante en sus casi tres horas de duración.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Además, el concejal de EQUO en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Charques, renunció a su acta de concejal despidiéndose así de la Corporación Municipal.

Punto 1º: Renuncia al cargo de concejal de Alfredo José Charques Calderón.

El primer punto del día, tal como anunció el pasado 17 de enero, fue la renuncia al cargo de concejal por parte de Alfredo Charques de EQUO Puerto Real, un puesto que pasará a ocupar Vanessa Huerta.

“Personalmente ha sido un honor formar parte del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, de mi ciudad”, apuntó Charques, afirmando además que “los cuatro años que he sido concejal del Equipo de Gobierno han sido los años donde yo personal y profesionalmente me he sentido más útil en mi vida”, instando a toda la Corporación Municipal a “estar a la altura. Somos un ejemplo para la ciudadanía y así tenemos que comportarnos”.

“No me hubiese gustado que este punto viniese en el orden del día”, comentó la alcaldesa Elena Amaya, que agradeció “el conocer al político y a la persona. Cualquier persona que ocupe su sitio lo va a tener difícil para llegar a la altura de la calidad humana que tiene Alfredo Charques”, antes de que el ya ex concejal de EQUO se despidiera de toda la Corporación Municipal.

Punto 2º: Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 9 de enero de 2020.

El punto fue aprobado por unanimidad.

Punto 3º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Sr. Izco Reina, relativa a los servicios postales en Puerto Real.

Manuel J. Izco leyó el punto tercero del orden del día, que contó con las enmiendas por parte de Adelante Puerto Real relativas a la ampliación de horarios en las posibles nuevas oficinas de Correos y a la salida de emergencia en la oficina de la Plaza Blas Infante.

Las enmiendas fueron aceptadas y el punto se aprobó por unanimidad.

Punto 4º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Sr. Izco Reina, relativa al desarrollo de los suelos de Las Aletas.

Fue Alfredo Fernández quien expuso el punto, que encontró los apoyos favorables de PSOE, Adelante Puerto Real y Ciudadanos tras las intervenciones de Guillermo Cisneros y Antonio Romero, acordando que el Ayuntamiento de Puerto Real reivindique la gestión municipal de las 127 hectáreas no afectadas tras la sentencia del Supremo y solicitando además una compensación por “los años de inactividad y de bloqueo”.

Punto 5º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Sr. Izco Reina, relativa al servicio de la estación ferroviaria.

El punto quinto, expuesto de nuevo por Manuel J. Izco, solicitaba una mejor atención en la estación de tren por parte de Renfe y ADIF, encontrando los apoyos favorables de las distintas formaciones de la Corporación Municipal.

Punto 6º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, Sr. Salguero Gilabert, sobre los planes de empleo de la Junta de Andalucía.

Fue Carmen Silva, concejala de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, quien leyó la propuesta, donde hacía alusión a los datos de desempleo en la provincia y en la localidad, solicitando a la Junta de Andalucía “soluciones” e instando “a establecer un mecanismo administrativo de concesión extraordinaria de subvenciones dotado con cuantía económica suficiente por si el Ayuntamiento de Puerto Real tuviera que hacer frente al pago de salario y seguridad social de trabajadores contratados al amparo de los programas de planes de empleo de la Junta de Andalucía durante el periodo 2014-2019 y así disponga de recursos económicos suficientes para ello”.

Además, Silva pedía instaba en la propuesta socialista “a aprobar de manera urgente un plan de empleo específico para la provincia”. Guillermo Cisneros pidió la palabra, posicionando su voto favorable porque “es el empleo de Cádiz y Puerto Real, tenemos que estar por encima de colores políticos e ideas cuando se habla de una realidad que es la de la provincia de Cádiz”, algo que agradecieron Elena Amaya por parte del PSOE y Antonio Romero por parte de Adelante Puerto Real, que también pidió “autocrítica” al PSOE por sus planteamientos anteriores en esta materia.

Por tanto, el punto fue aprobado por unanimidad.

Punto 7º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, Sr. Salguero Gilabert, para garantizar la financiación de los proyectos de igualdad, contra la violencia de género y mujeres en riesgo de exclusión social en Andalucía.

El punto séptimo fue expuesto por Lourdes Bernal, una propuesta donde la concejala de Igualdad apuntaba la discriminación hacia las mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas de la violencia de género, instando a que “se cubran las necesidades sociales de las mujeres andaluzas”.

Una propuesta que, tras su argumentación, encontró la respuesta de Guillermo Cisneros, que aunque mostró su disconformidad con parte de lo expuesto, posicionó nuevamente su voto favorable: “entendemos que existen errores de bulto pero no podemos ni debemos dejar de apoyar cualquier iniciativa que se encomiende a la mejora de este problema”.

Carlos Salguero y Ascensión Ruiz agradecieron el posicionamiento de Cisneros, reivindicando además en el caso de la concejala de Adelante Puerto Real el movimiento feminista contra los “atentados contra la mujeres que se encuentran en situaciones más vulnerables” debido a “los compromisos de PP y Ciudadanos con VOX” en la Junta de Andalucía.

Además, Ascensión Ruiz aprovechó su intervención para hacer un llamamiento a la “concordia” dirigiéndose a Elena Amaya, como hiciera la alcaldesa en el punto primero del orden del día en la despedida de Alfredo Charques.

Alfredo Fernández posicionó también el voto favorable de AxSí Puerto Real, antes de que el punto quedara aprobado por unanimidad de la Sala Plenaria.

Punto 8º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal Adelante, Sr. Alfaro Berenguer, para garantizar la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión de viudedad.

José Alfaro presentó esta propuesta relatando los hechos y normativas vigentes; “no existe una regulación estatal, pero sí en la inmensa mayoría de CCAA, por lo que no hay un tratamiento uniforme”, comentó el concejal de Adelante Puerto Real, que puso varios ejemplos refiriéndose a diversos factores como la situación económica y concreta en cada matrimonio para garantizar “la igualdad” entre las parejas de hecho y las casadas.

Por ello, Adelante Puerto Real instaba “al gobierno de España a promover la modificación de la Ley General de Seguridad Social y demás normas que resulten necesarias para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las prestaciones o pensiones vinculadas a situaciones de viudedad en las mismas condiciones que los a cónyuges en los matrimonios civiles”, además de “exigir la retroactividad de estas modificaciones para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la ley 40/2007 del 1 de enero de 2008”.

Manuel J. Izco reclamó también en su turno de intervención el resto de derechos para las parejas de hecho, con Guillermo Cisneros, que apoyó el trabajar en ello en futuras mociones y Lourdes Bernal, que solicitó encabezar la propuesta por parte socialista junto a Adelante Puerto Real en un punto que se volvió a aprobar por unanimidad.

Punto 9º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal CS, Sr. Cisneros Cabello, relativa a la implantación de máquinas de reciclaje por el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR).

Guillermo Cisneros se refirió en este punto al “estudio y valoración técnica de viabilidad de máquinas SDDR por parte de la delegación competente”, proponiendo una posible financiación por parte de empresas del sector para evitar un sobrecoste a las arcas municipales.

El concejal de Ciudadanos apuntó creer “en la reutilización más que en el reciclaje”, apoyando los beneficios ambientales y económicos de este tipo de máquinas, que encontró los apoyos de la Corporación Municipal aprobándose por unanimidad.

Punto 10º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, Sr. Salguero Gilabert, relativa al 40 Aniversario del referéndum sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía (28F).

Pedro Olmedo dio lectura al décimo punto del orden del día, donde Alfredo Fernández por parte de Andalucía Por Sí pidió “igualar” Andalucía respecto a otros territorios, reivindicando junto a Mario García, de Adelante Puerto Real, algo más de “andalucismo” en la propuesta, que contó con una votación divida en sus puntos, aprobados ambos por unanimidad y mayoría plenaria.

Punto 11º: Asuntos de urgencia.

La sesión ordinaria contó con dos puntos de urgencia, uno referido al servicio de limpieza de edificios públicos y colegios y otro al pin parental en los centros educativos.

Respecto al servicio de limpieza, se apuntó el acuerdo entre el Ayuntamiento de la ciudad y Limasa, que seguirá ofreciendo el servicio hasta que se produzca la municipalización del mismo por parte de GEN, que el Equipo de Gobierno espera que se culmine a mediados de marzo. Tras una intervención por parte de Antonio Romero, el punto se aprobó por unanimidad.

Sobre el pin parental, Lourdes Bernal presentó una moción conjunta entre PSOE, AxSí Puerto Real y Adelante Puerto Real, donde Guillermo Cisneros aludió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y a las palabras del consejero Javier Imbroda en la misma mañana del jueves, donde se anunció que no se iba a implantar esta medida en la comunidad.

El punto también contó con la intervención de Aurora Salvador por parte de Adelante Puerto Real, que volvió a reivindicar el papel e importancia de la educación pública.

Punto 12º: Conocimientos de las resoluciones de la alcaldía y de las concejalías delegadas.

Punto 13º: Escritos y comunicaciones oficiales y resoluciones judiciales.

Ruegos y preguntas.

En el turno de preguntas, Carlos Ruiz-Henestrosa se refirió a la convocatoria del Foro de Salud y la posible incorporación de la Marea Blanca Gaditana al mismo, mientras que Antonio Romero preguntó por la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Puerto Real y la sentencia del Juzgado, anulándola.

Romero cuestionó el posible “interés” de sindicatos y Junta de Personal, preguntando por la situación de los cuatro trabajadores de las instalaciones deportivas que se han quedado sin empleo, que encontró la “búsqueda de soluciones” por parte de Elena Amaya y el Equipo de Gobierno ante la sentencia, aludiendo en ella también al Plan de Ajuste y a los próximos presupuestos municipales como herramienta fundamental para ello.

También se apuntaron soluciones y distintos esfuerzos para no cerrar las instalaciones deportivas, con Fernando Boy, concejal de Deportes, reivindicando el trabajo de los operarios de las mismas.

Antes de llegar a las tres horas de duración se cerró la sesión plenaria, con Elena Amaya agradeciendo a toda la Corporación Municipal la dinámica del pleno, esperando seguir con la misma en futuras sesiones.

PUBLICIDAD