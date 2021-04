La Confluencia Sindical califica de éxito la manifestación del pasado sábado

“Lucha o exilio, no queda otra: hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar-char-char; lucha o exilio, no queda otra: a la calle a pelear” recitaron al ritmo de Bella Ciao los miles de trabajadores de las distinta factorías de la Bahía de Cádiz. “La convicción de la necesidad de movilizarse no es de hace unas pocas semanas sino que viene siendo un clamor entre los trabajadores del metal desde bastantes meses atrás, solamente sofocado por la situación de pandemia que se vive y que repuntó peligrosamente en el cambio de año 20-21”, señalan en su comunicado, algo que se ha visto aumentado en las últimas semanas ya que “el agravamiento de la pandemia obligó a trasladar la fecha de esta concentración que, con la noticia de la amenaza de cierre inminente de la planta de Airbus de Puerto Real, fue creciendo por sí sola hasta convertirse en la imprescindible manifestación de amplia asistencia que finalmente ha sido”.

