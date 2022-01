Historia de Puerto Real: “Puerto Real en la Guía Turística de Cádiz y su provincia de 1966 (III)”

Hace ahora más de 55 años, en 1966, “Iniciativas turísticas españolas” publicaba en Madrid una Guía Turística de Cádiz y su provincia, un libro de 200 páginas cuyo depósito (no dispone de ISBN) legal es M. 12.635-1966 y cuyos créditos se presentan en la página 199 del volumen (página que no está numerada, si bien la correlación de la secuencia de las páginas del volumen hace que sepamos le corresponde dicho número a aquella que recoge los créditos del libro).

Previous Federico Fernández optará a la Secretaría General Local del PSOE