EQUO critica el “triunfalismo” de AxSí: “La absolución no indica que actuaran bien”

Verdes EQUO Puerto Real ha emitido un comunicado tras el fallo del Tribunal Supremo en el conocido como “Caso de los Aceites Usados”, donde se ratificaba la absolución de la exalcaldesa andalucista Maribel Peinado y gran parte de su equipo de gobierno.

Ivan Canca, Coordinador local de VERDES EQUO Puerto Real -y que por entonces era concejal en la oposición-, ha sido el encargado de dar la cara en este asunto desde el partido ecologista. “Acatamos la sentencia, como no puede ser de otro modo, pero no la compartimos. La sentencia se refiere a la falta de responsabilidad penal en la actuación. Lo cual no quiere decir que los hechos que se cometieron en su momento fueran correctos. Se trató de imponer a los bares del municipio un gestor de aceite único elegido a dedo y sin contraprestación alguna para los comercios locales. Vale que no haya consecuencias penales, pero tampoco es para estar orgullosos“, afirma.

El ex edil quiso explicar que la sentencia dice literalmente lo siguiente en la forma de actuar de los Andalucistas: “El expediente elaborado carecía del acuerdo u orden de proceder necesario para encabezarlo así como tenía otras irregularidades administrativas pues carecía de los informes administrativos, jurídicos o técnicos, incluso de los recabados expresamente, quedando conformado simplemente con el informe del instructor y el borrador del convenio“.

“La absolución no indica que actuaran bien como dijeron los andalucistas cuando valoraron la sentencia. Le dan la vuelta a la tortilla como si los malos de la película fuéramos VERDES EQUO, cuando lo que hicimos fue actuar ante la situación de indefensión en la que se vieron los bares del municipio. Desde nuestro grupo lo único que hemos hecho es pedir responsabilidades por una actuación que a todas luces estuvo mal hecha. Y es algo que sin duda seguiremos haciendo cuando consideremos que sea necesario. Este revés judicial no nos va a amedrentar ni desanimar a la hora de seguir con nuestra labor política en Puerto Real”, añade.

Asumirán la sentencia

“Se nos ha atribuido mala fe respecto a la acusación de una de las nueve personas que fueron acusadas, entendemos de manera injusta. El acto de envío de cartas a distintos bares del municipio para obligarles a entregar el aceite bajo apercibimiento de sanción nos pareció un acto de relevancia jurídica, ya que fueron los propios dueños de varios bares los que nos transmitieron su indignación por tener que entregar su aceite a cambio de nada. Condenarnos a costas por esta acusación nos parece una decisión del todo desproporcionada pero que no nos queda más remedio que acatar y asumir desde VERDES EQUO”, explica conforme al recurso presentado a las costas del procedimiento, que ascienden a unos 7.000€.

“Por otra parte nos atribuyen una estrategia para destruirlos política y personalmente. En este sentido es importante indicar que este procedimiento se hubiera desarrollado con y sin VERDES EQUO, ya que tanto la patronal de gestores de aceites GEREGRAS como Fiscalía mantuvieron la acusación hasta el final. Incluso para la antigua concejala de Medio Ambiente ya que GEREGRAS también la incluyó a ella en la acusación”, prosigue Canca.

Críticas al “triunfalismo” de AxSí

El representante de Equo criticó el discurso de AxSí, partido que alberga a miembros del antiguo Partido Andalucista, por lo que consideró una “interpretación victoriosa de la sentencia”. Canca subrayó que AxSí ha intentado presentar a Verdes Equo como responsables de un ataque político injustificado. Según su explicación, el proceso judicial “se habría llevado a cabo igualmente, ya que tanto la patronal de aceites GEREGRAS como la Fiscalía mantuvieron las acusaciones hasta el final”. Verdes Equo también ha señalado que la imposición de costas judiciales, incluidas en la sentencia por “mala fe”, es algo que asumirán pese a que consideran “desproporcionado” el fallo en este aspecto.

Canca también recordó que Peinado fue condenada en 2018 en un caso independiente, por un delito contra los derechos civiles. “nos produce verdadero estupor observar el triunfalismo en el discurso de los andalucistas. Tratan de hacer ver a la ciudadanía que la gestión de Peinado fue inmaculada, pero cabe recordar que la condenaron en 2018 a dos años y medio de inhabilitación por un delito contra los derechos civiles (denegar información a la oposición). No fue VERDES EQUO ni un megáfono, sino un juez quien retiró a Peinado de la política”.