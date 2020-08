La Agrupación local del Partido Popular de Puerto Real ha querido “recordar a los vecinos y vecinas la importancia de los Presupuestos Generales Municipales para una localidad, y en Puerto Real llevamos más de 2.000 días sin ellos”.

Los populares señalan que “el instrumento anual más importante que aprueba un ayuntamiento son los presupuestos, pues es la forma en que el gobierno de la localidad distribuye sus gastos y prevé el dinero que van a tener, configurando su acción política y definiendo sus prioridades en función de las circunstancias en ese año. Salvando las distancias, es la constitución de una localidad durante un año”.

El presidente de la formación popular en la localidad, Vicente Fernández, ha indicado que “si vemos que la vida va a un ritmo muy acelerado, nos preguntamos cómo puede estar una localidad sin presupuesto durante más de una legislatura completa. Y una vez que se ha comenzado una nueva legislatura, con un equipo de gobierno con mayoría absoluta por el pacto AxSí y PSOE -lo que significa que ellos sólo lo pueden aprobar-, no hayan sido capaces de aprobar, de ponerse de acuerdo y realizar los presupuestos en 2020: o sea, un tercio de la legislatura a sumar a los cuatro años de la anterior”.

Los populares puertorrealeños consideran que “en la nueva situación creada por la pandemia, provocando una gran crisis económica imprevisible e inimaginable en todos los sectores en todo el mundo, con un preocupante incremento del desempleo en nuestra tierra, el tener unos presupuestos no es ya importante sino imprescindible para que Puerto Real tenga confianza en su Ayuntamiento en estos tiempos de inseguridad y pueda establecer una estrategia para paliar la crisis, no solo la económica sino también la social. Por ello, nos asombra que todavía no se haya anunciado nada sobre la elaboración de los presupuestos para el 2021”.

Vicente Fernández ha comentado que “este primer presupuesto, si se hace, nos indicará cual es en realidad el proyecto político que tiene la alcaldesa. Es la principal trasparencia de un Ayuntamiento. Sabremos cuánto dinero entra en las arcas municipales y en qué se van a gastar, lo realista que son o lo ficticio, para que al final del año siguiente con los datos de ejecución del mismo, poder determinar y valorar con los resultados contables en qué manos estamos. Así, la anterior legislatura sin presupuestos indicó la falta de proyecto global para Puerto Real, explicando porqué la localidad perdió cuatro años en su devenir histórico”.

La agrupación popular ha manifestado la necesidad de que los presupuestos “sean conocidos y discutidos, no solo con los partidos políticos, sino también con los agentes sociales, como sindicatos y empresarios. Una manera de recoger ideas sobre la realidad y unificar todos los esfuerzos, públicos y privados, por y para Puerto Real”.

“En AxSí, artífices de los últimos aprobados en el ayuntamiento de Puerto Real el 27 de julio de 2014, deberían conocer la importancia de estos, y ser los primeros en romper con esta situación que, en estos momentos, pueden ser muy graves”, han añadido desde la formación popular.

“Estamos dispuestos a estudiar, debatir y colaborar cuando se presenten los presupuestos, dando ideas, porque necesitamos unos presupuestos ajustados a la situación actual y todos estamos comprometidos en ello, porque a todos nos afecta. Que no tengamos que decir eso de tal palo tal astilla, Pedro Sánchez con los presupuestos de Cristóbal Montoro y Elena Amaya con los de su amiga Maribel Peinado”.

“Lo ocurrido en todos estos años no debe volver a suceder, que haya otra prórroga a los presupuestos municipales de 2014, si no tendremos que decir que no hay ni proyecto político ni capacidad de gestión alguna”, han finalizado.

FUENTE: PP Puerto Real

