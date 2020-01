En la tarde del jueves se celebró la primera sesión ordinaria de 2020 del Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, una sesión que contó con 13 puntos y donde no faltó la emoción recién comenzado el orden del día, finalizando con una situación lamentable tras su algo más de tres horas de duración.

Punto 1º: Aprobación, en su caso, de las actas de la Sesión Extraordinaria de fecha 27 de noviembre de 2019 y de la Sesión Ordinaria de fecha 5 de diciembre 2019.

El punto primero del orden del día fue aprobado por unanimidad.

Punto 2º: Toma en consideración de la memoria justificativa para la atribución del servicio de limpieza de colegios públicos y edificios municipales, mediante gestión directa a través de la Sociedad Mercantil Local Grupo Energético de Puerto Real, S. A. (GEN).

En el segundo punto de la sesión se vivió el momento más emocionante del primer Pleno Ordinario de 2020. Fue María Luisa Martínez, en representación del colectivo de trabajadoras de LIMASA, quien tomó la palabra para explicar “todo el esfuerzo que hemos realizado en este largo y duro proceso”, mencionando la confianza de sus compañeras así como agradeciendo el esfuerzo del anterior equipo de gobierno de Sí Se Puede y EQUO con Antonio Romero al frente, cuando se inició el proceso de municipalización del servicio de limpieza de colegios públicos y edificios municipales.

“Sobre todo darle las gracias a la ex concejala Mayte Sánchez, que hizo todo lo posible para llevar a cabo dicha municipalización”. María Luisa Martínez también se refirió al equipo de gobierno actual, “que han acelerado y concluido la corporación del colectivo a la empresa municipal, mostrando su sensibilidad hacia las reivindicaciones de las trabajadoras”.

También agradeció a Elena Amaya y Carlos Salguero “su inagotable esfuerzo para que dicha municipalización se llevara a cabo lo antes posible”, además de agradecer el voto favorable de toda la corporación.

El primer teniente de alcaldesa, Carlos Salguero, tomó la palabra acto seguido visiblemente emocionado para agradecer a todos los grupos de la corporación actual y al equipo de gobierno anterior, y a Mayte Sánchez, presente en la sesión, “por su esfuerzo y cercanía con las trabajadoras del servicio”.

Por su parte, Elena Amaya agradeció también a la ex primera teniente de alcalde el “creer en esta municipalización cuando algunos teníamos miedo de afrontar circunstancias que iban a venir, pero lo defendiste a capa y espada”, así como el esfuerzo realizado por los trabajadores y trabajadoras.

También tomaron la palabra Alfredo Fernández y Antonio Romero, que agradeció y dio la enhorabuena a la plantilla y al equipo de gobierno actual “por continuar y finalizar el proceso”.

El punto se aprobó por unanimidad plenaria ante el aplauso del Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

Punto 3º: Propuesta para iniciar los trámites para renovar el reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia.

A continuación se procedió a la lectura del punto número 3 de la mano de la concejala de Educación, Victoria Pérez del Campo, para renovar el reconocimiento de Unicef a Puerto Real como “Ciudad Amiga de la Infancia”.

José Antonio Montilla, de Adelante Puerto Real, posicionó su voto favorable, aunque Victoria Pérez del Campo, que agradeció el apoyo, lamentó que “durante los dos últimos años esto ha estado un poco abandonado, ni siquiera hemos encontrado la memoria de estos años, estamos partiendo de cero”.

El punto fue aprobado por unanimidad.

Punto 4º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal Adelante, Sr. Alfaro Berenguer, en relación con el aumento de la tasa de siniestralidad laboral en la provincia.

En este punto tomó la palabra José María Rodríguez, Secretario Provincial de CCOO Cádiz en materia de Salud Laboral y Medio Ambiente, que quiso “agradecer el gesto y la atención” por parte de Adelante Puerto Real en la moción llevada a pleno y que también se llevó al Pleno de la Diputación de Cádiz.

Rodríguez se refirió la tasa de siniestralidad laboral en la provincia y los “casi 11.000 accidentes desde enero a noviembre”, aludiendo al cumplimiento de la ley, del año 1995, “por parte de los empresarios y responsables de la empresa”. Por ello, Rodríguez, haciéndose eco de la moción, apuntó la labor de la Policía Local y del Ayuntamiento de la localidad en las empresas dependiente del mismo.

El Secretario Provincial de CCOO finalizó su intervención añadiendo que “desde el esfuerzo colectivo tenemos que bajar esa cifra de siniestralidad en la provincia”.

José Alfaro, en las propuestas de acuerdo, mencionó instar al Gobierno Central a “derogar las reformas laborales en vigor, que fomentan la precariedad laboral y en consecuencia las enfermedades y accidentes en el trabajo, así como el aumento de inspectores de trabajo”.

El punto fue aprobado por unanimidad tras las intervenciones de Guillermo Cisneros, Alfredo Fernández y Carmen María Silva, que añadió en la propuesta “una formación de calidad para los trabajadores y campañas”.

Punto 5º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Sr. Cisneros Cabello, relativa a la aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal de bienes inmuebles para el ejercicio 2020.

El concejal de Ciudadanos presentó esta propuesta como “estudio de posibilidad en un futuro”, que contó con el apoyo favorable de Manuel J. Izco de AxSí Puerto Real, mencionando no obstante que “es cierto que debido a las circunstancias en las que se encuentra el Ayuntamiento de Puerto Real en estos momentos vemos poco probable que puedan tener recorrido”.

Fue Rufino Morillo, concejal de Hacienda, el siguiente en tomar la palabra para posicionar el voto en contra de la moción, haciendo referencia en su intervención al Plan de Ajuste “este Equipo de Gobierno tiene intención de modificarlo, ya que encorseta mucho buena parte de la gestión económica municipal”.

José Alfaro de Adelante Puerto Real también mostró el desacuerdo de su formación en la propuesta “estimamos que las bonificaciones no pueden ir en función del número de hijos que tenga una familia, sino en función de la renta personal y familiar, que esta debe ser un pilar del estado social de derecho. La igualdad no depende del número de hijos, sino de los medios socioeconómicos que tengan dicha familia para subsistir”.

“Nos gustaría enormemente poder votar esta moción con las modificaciones que creemos oportunas, pero nos vemos muy limitados con el Plan de Ajuste”, finalizó Elena Amaya.

El punto fue rechazado con los votos en contra de Adelante Puerto Real y el Grupo Municipal Socialista.

Punto 6º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Sr. Izco Reina, a la que suma en su encabezamiento el Grupo Municipal PSOE-A, relativa a la Escuela de Magisterio de la Universidad de Cádiz.

Alfredo Fernández procedió a la lectura de esta propuesta, que contó con las intervenciones favorables de Guillermo Cisneros de Ciudadanos y Carlos Ruiz-Henestrosa de Adelante Puerto Real, aprobándose por unanimidad plenaria.

Punto 7º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Sr. Izco Reina, a la que suma en su encabezamiento el Grupo Municipal PSOE-A, relativa a la COP25 y el protagonismo de los municipios contra el cambio climático.

Nuevamente fue Alfredo Fernández quien leyó el punto, instando al Gobierno Central a dotar económicamente a los Gobiernos Locales para reivindicar el papel de los mismos “con el objetivo de implicar a los ciudadanos con el fin de concienciar en los comportamientos” contra el cambio climático.

En la ronda de intervenciones tomaron la palabra Guillermo Cisneros en primer lugar y Ascensión Ruiz, de Adelante Puerto Real, posteriormente, que apuntó “no nos sorprende los decepcionantes acuerdos que se han tomado en la COP25”, señalando los pasos “modestos” dados en la lucha contra el cambio climático durante la pasada legislatura “en pro de la transición ecológica y energética”.

El punto fue aprobado por unanimidad.

Punto 8º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal AxSí, Sr. Izco Reina, relativa a la defensa de la Sanidad Pública Andaluza y la mejora urgente de los centros sanitarios en el municipio de Puerto Real.

Punto 9º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal Adelante, Sr. Alfaro Berenguer, relativa a solicitar a la Junta de Andalucía que pongan el máximo rendimiento de los recursos públicos para que la Sanidad Pública alcance niveles de excelencia.

Los puntos 8 y 9 del orden del día contaron con la intervención de Valeriano Sosa en representación de Marea Blanca Gaditana, que además de hacer un repaso por la cronología de la Sanidad Pública y el estado de la misma, aprovechó para hacer mención a la manifestación del próximo 26 de enero “en defensa de la Sanidad Pública y luchar contra su deterioro”, que partirá desde el Hospital Puerta del Mar.

Manuel J. Izco comentó las “deficiencias y necesidades” del Hospital de Puerto Real y los centros de salud de la localidad, así como “la reducción de camas” y la incidencia del número de mismas en las posteriores asignaciones de presupuestos. Además, el concejal de AxSí Puerto Real añadió la derivación de pacientes a otros hospitales.

Guillermo Cisneros posicionó su voto en contra: “entendiendo que a la Sanidad Pública hay que defenderla desde todos los puntos de vista y todos los parámetros, mi voto va a ser en contra, ya que a pesar de que en muchos puntos estoy totalmente de acuerdo, en otros discrepo muchísimo”.

Carlos Salguero apuntó las diversas “mermas” de la Sanidad Pública Andaluza, recogiendo el testigo Aurora Salvador, que relató en primera persona el estado de los servicios del Hospital Universitario de Puerto Real, denunciando entre otros las listas de espera tanto quirúrgica como diagnóstica: “la defensa de la Sanidad Pública es un derecho de todos y tenemos que defenderla”.

Manuel J. Izco recriminó a Guillermo Cisneros que “votar en contra de esta moción es votar en contra de Puerto Real”, aprobándose el punto finalmente con los votos favorables de toda la corporación excepto Ciudadanos.

Punto 10º: Propuesta del portavoz del Grupo Municipal Adelante, Sr. Alfaro Berenguer, para el impulso de la libertad de conciencia, los valores cívicos y el carácter laico del Ayuntamiento de Puerto Real.

José Alfaro tomó la palabra en este punto que creó controversia en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

En esta moción, el portavoz de Adelante Puerto Real impulsaba “la libertad de conciencia” y el “carácter laico” del Ayuntamiento de la localidad: “estimamos que la laicidad no es más que un indicador real de la calidad democrática, indica madurez, plenitud en los debates, las decisiones y en las prácticas y relaciones entre personas y administraciones”.

Alfaro apuntó que “el laicismo no es antireligioso, no significa ateísmo ni agnosticismo, busca una forma de convivencia institucional”. En las propuestas de acuerdo, las cuales respaldaban el enunciado del punto décimo del orden del día, Adelante Puerto Real incluía que “el Ayuntamiento de Puerto Real y sus concejales, como representantes de la ciudadanía, no participarán representando a la institución en ninguna expresión religiosa de ninguna confesión”.

Guillermo Cisneros tomó la palabra antes de Manuel J. Izco, que cuestionó el papel de los concejales del Equipo de Gobierno durante la anterior legislatura en determinadas expresiones religiosas, así como el realizado por Izquierda Unida durante sus años en el gobierno local.

Por su parte, Lourdes Bernal añadió que los miembros del Equipo de Gobierno “como representantes públicos tenemos una responsabilidad publica, representamos a todos la ciudadanía, con las creencias religiosas que tenga cada ciudadano”.

Antonio Romero subrayó el papel del Equipo de Gobierno durante la pasada legislatura en las distintas expresiones religiosas y las fiestas de la localidad, antes de proceder a la votación donde las propuestas de acuerdo, excepto la participación de los concejales en estas expresiones, fueron aprobadas.

Punto 11º: Asuntos de urgencia.

Fue Fernando Boy quien presentó un punto de urgencia, relativo a una modificación presupuestaria para arreglos en la Sala Escolar del Río San Pedro y módulos de aseos y vestuarios en el Virgen del Carmen, donde además el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real declaró esperar “pronto que sea una realidad, vamos paso a paso, pronto será un logro de todos”.

El punto fue aprobado por mayoría.

Punto 12: Conocimiento de las resoluciones de la alcaldía y de las concejalías delegadas.

Punto 13º: Escritos y comunicaciones oficiales y resoluciones judiciales.

Ruegos y preguntas.

En el turno de ruegos y preguntas, Carlos Ruiz-Henestrosa de Adelante Puerto Real se refirió a las medidas tomadas por el Equipo de Gobierno contra el cambio climático, la situación del comedor infantil de la Escuela Infantil Elvira Lindo así como por el programa “In Situ”, también preguntó por GEN además de cuestionar el Bando de Alcaldía sobre los horarios de depósito de basura orgánica y las acciones realizadas por Elena Amaya, denunciadas en redes sociales por miembros de la formación.

Esta pregunta, que contó con las intervenciones de Ascensión Ruiz y la propia alcaldesa, derivó en un lamentable debate y cruce de declaraciones para cerrar una sesión plenaria a la que le sobró el final de la misma.

