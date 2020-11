El colectivo solidario Comando Verde se encuentra de enhorabuena al celebrar estos días su primer aniversario. Así, un día 5 de noviembre de 2019 echó a andar este grupo de vecinos que se reunieron con el firme propósito de cuidar de la barriada del Río San Pedro y de su entorno. Como dato anecdótico, cabe destacar que la fecha de aquel inicio no se estableció por casualidad, “ya que se decidió hacerla coincidir con la utilizada en la película “V de vendetta”, para darle un aire más reivindicativo”, comentan.

Comando Verde emprendió su camino con la organización de varias batidas de limpieza que tuvieron lugar en distintos puntos de la barriada a fin no solo de limpiar dichas zonas, sino de concienciar a los vecinos de la necesidad de cuidar del entorno y lanzar un claro mensaje “a modo de llamada de atención” a los servicios de limpieza de las distintas administraciones implicadas: Ayuntamiento, Costas, etc.

Un buen número de los vecinos que se acercaron a colaborar en esos días, terminaron por integrarse en este grupo que, cuando se le necesitó, también no dudó en participar fuera de las lindes de Puerto Real, codo con codo con otros colectivos de la Bahía de Cádiz preocupados del medio ambiente. Al mismo tiempo, Comando Verde colaboró activamente en un programa didáctico escolar para crear conciencia en los centros educativos entre los más pequeños y jóvenes, aunque esta hermosa labor quedó interrumpida a causa de la aparición del COVID-19 y el estado de alarma.

Además de comenzar con la realización de “batidas de limpieza” (y “batidas express” como ellos las denominan), en los momentos más complicados del estado de alarma, algunos miembros de Comando Verde no dudaron en colaborar con otros vecinos voluntarios y empresas locales para prestar ayuda a personas mayores o con dificultad de movilidad que no podían salir de sus casas para cubrir sus necesidades básicas. “Una de las labores más duras que hemos llevado a cabo, ha sido la de ayudar a vecinos que, en época de confinamiento, no tenían medios para conseguir alimentos y, en esos momentos, tampoco podían lograr ayuda de las instituciones debido a la descoordinación producida por el estado de alarma. Admitimos que muchos de nosotros vivimos situaciones psicológicas muy intensas, lo que provocó que más de una vez soltásemos más de una lágrima con ellos, al observar sus gestos de agradecimiento. Fueron momentos terribles y pensamos que es algo que, lamentablemente, les ha ocurrido a muchos. Ojalá no vuelvan a repetirse”, comentan.

En estos momentos, junto a la Asociación de Fútbol Sala del barrio, varias empresas locales y la colaboración de toda la ciudadanía de Puerto Real, en general, Comando Verde está apoyando la causa de recogida de tapones solidarios para “Rafael”, un pequeño de la cercana localidad de Rota que padece una de las denominadas enfermedades “raras”. “Gracias a la solidaridad de las personas que entregan sus tapones en los negocios, ya hemos completado más de cinco furgonetas, un trabajo en común de concienciación medioambiental, reciclaje y, a la vez y más importante, para ayudar a que un pequeño pueda acercarse a la solución de su enfermedad”, coinciden desde el colectivo.

Ahora que el grupo cumple un año, desde Comando Verde saben que hay objetivos que aún se han quedado a la espera de que la situación social y sanitaria mejore como la organización de un Comando “Junior”, para fomentar los valores entre los jóvenes.

“Un año ha dado para mucho y es de agradecer que personas voluntarias hayan invertido su tiempo libre a cuidar de su entorno y velar por los demás sin pedir nada a cambio. Todas nuestras acciones han sido de algún modo reivindicativas y lo seguirán siendo en el futuro porque medioambientalmente y a nivel de civismo queda mucho por hacer”, comentan para finalizar añadiendo que: “Damos las gracias a todos los que han estado, están y estarán apoyando a Comando Verde para que esta bonita labor salga adelante”.

Añadir, como último dato, que durante estos días en las redes sociales asociadas a Comando Verde se presentará un himno compuesto por el joven y talentoso pianista puertorrealeño, residente en Río San Pedro, Adrián Jiménez Herrera, el cual se hizo conocido por tocar su piano desde su terraza para amenizar muchas tardes a los vecinos del Río durante el periodo de confinamiento.

FUENTE: Comando Verde – Puerto Real

