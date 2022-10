El Ayuntamiento informa de que una ley estatal impide conceder autorizaciones para la quema de residuos agrícolas y forestales

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en su artículo 27.3, indica que con carácter general no se puede autorizar la quema de residuos agrícolas y forestales.

En concreto, dicho artículo de la citada ley estatal dice de forma literal que “con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión, en aplicación de la exclusión prevista en el artículo 3.2.e)”.

Igualmente, indica que “los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley de acuerdo con el artículo 3.2.e), deberán gestionarse conforme a lo previsto en esta ley, en especial la jerarquía de residuos, priorizando su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica”.

Por tal motivo, el área de Medio Ambiente, ante las llamadas que se están recibiendo preguntando por tal cuestión, resalta que “hasta nueva orden no se puede quemar, por lo que quedamos a la espera de recibir instrucciones para tramitar aquellas excepciones que establece la norma, por riesgo fitosanitario o riesgo de incendio forestal)”.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real / FOTOGRAFÍA: EP

