El Ayuntamiento de Puerto Real celebró el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero

Otra intención muy importante es que esta ley vele por el interés superior de las personas trans menores de edad, que se garantice el derecho de la infancia trans a ser escuchada y respetada, dejar SER a las personas lo que quieran ser sin más objeciones. Necesitamos una herramienta legal para acabar con el acoso escolar. No se puede dejar el tratamiento y el respeto de los/as menores en manos de la buena voluntad del profesorado porque, desgraciadamente, no siempre se da. Sus derechos deben estar recogidos y protegidos legalmente para poder exigir su cumplimiento.

