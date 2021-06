Ecologistas en Acción se reúne con el rector de la UCA para abordar el proyecto de ampliación de los parques naturales litorales gaditanos

En la actualidad se están tramitando los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORNs) y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUGs) de los parques naturales de la Bahía de Cádiz, La Breña y Marismas del Barbate, y de El Estrecho. Dichos planes tienen que definir los límites de estos espacios protegidos y las normas de uso y protección de los mismos.

Ecologistas en Acción ha presentado un total de 439 alegaciones a estos planes, con el objetivo de garantizar su buen estado de conservación y el uso sostenible de sus recursos, así como la ampliación a zonas de alto valor ecológico de su entorno que, incomprensiblemente, quedaron fuera de estos espacios protegidos.

Los representantes ecologistas destacaron la importancia de la participación de la UCA (Universidad de Cádiz) en el debate sobre la ampliación y la normativa de los parques naturales del litoral, aportando su amplio bagaje de conocimientos sobre el medio litoral. Ambas partes han coincidido en la conveniencia de mantener reuniones de trabajo entre los representantes de ambas entidades en las juntas rectoras de los parques naturales para abordar este proyecto de ampliación, intercambiar información y colaborar en la mejora de la gestión de los parques naturales gaditanos.

También le han expuesto a Francisco Piniella la incongruencia legal y ambiental de que se mantenga en el PORN del Parque Natural Bahía de Cádiz una amplia zona urbanizable dentro del parque natural, destinada a equipamiento universitario junto al Campus del Río San Pedro en Puerto Real. Esta franja se extiende entre el pinar de la Algaida y la carretera N-IV, e incluye la laguna de La Vega, un importante humedal de agua dulce con una interesante biodiversidad.

Recientes sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional han determinado que todos los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 de la UE, entre los que se encuentra la totalidad de este parque natural, deben clasificarse como suelo no urbanizable de especial protección, por lo que, a juicio de Ecologistas en Acción, este sector de suelo urbanizable debería desclasificarse y protegerse. El rector ha informado a la delegación ecologista que no existen a corto plazo proyectos a desarrollar en este ámbito, pero que no renuncian a una posible ampliación del Campus en el futuro.

Ecologistas en Acción valora positivamente este encuentro pues entiende que es importante la relación entre Ecologistas en Acción y la UCA, sobre todo en el ámbito litoral y marino.

FUENTE: Ecologistas en Acción

