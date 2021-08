Verdes EQUO: “Lo único que pedimos es que el equipo de gobierno deje de decir medias verdades para tapar su limitada gestión hasta la fecha”

Verdes EQUO Puerto Real ha querido señalar que ha tenido conocimiento a través de un decreto aprobado en junio y de la web http://edusi.puertoreal.es de los primeros proyectos que el gobierno municipal pretende desarrollar con cargo a los fondos EDUSI. En concreto son:

– Desarrollo e implementación de los servicios digitales del Ayuntamiento de Puerto Real para potenciar las relaciones TIC con la ciudadanía (692.559,20 €).

– Rehabilitación del Mercado de Abastos (Rehabilitación: 1.536.000,00 €; y carpa provisional e instalaciones modulares prefabricadas: 912.000,00 €).

La formación señala que “en la web indicada la ciudadanía puede ver los detalles de ambos proyectos, que ya consumen prácticamente la mitad de los fondos de la EDUSI, sin que se haya informado ni contado con la ciudadanía a la hora de decidir los proyectos a elegir”.

Al margen de la idoneidad de estos primeros proyectos, que “ya se barajaban desde hace tiempo y parecen necesidades ineludibles a acometer con los fondos EDUSI”, desde Verdes EQUO manifiestan que “durante estos dos primeros años de legislatura se ha perdido la oportunidad de contar con la ciudadanía para decidir a qué se destinan estos fondos. Este gobierno no cree en la participación ciudadana y se va a ceñir al proceso de información que obliga la propia convocatoria”.

El partido verde presentó una moción en el pasado pleno de abril en la que solicitaba al equipo de gobierno que iniciara un proceso de participación sobre los fondos EDUSI. La formación ecologista ha querido aprovechar para valorar lo ocurrido en ese pleno ahora que salen los primeros proyectos de esta convocatoria: “en aquel momento la respuesta del equipo de gobierno fue de una agresividad innecesaria y de menosprecio al trabajo del anterior equipo de gobierno, que fue quien obtuvo los fondos para Puerto Real. Repitieron hasta la saciedad que el anterior gobierno no hizo nada. Pero ya nos hubiera gustado a nosotros encontrarnos con 6,25 millones de euros al llegar al gobierno”.

El primero en intervenir en el pleno fue Manuel Izco, concejal de Promoción Económica, “queremos pensar que el Sr. Izco conoce los distintos hitos administrativos que suponen la EDUSI, por lo que concluimos que obvia estas gestiones para denostar de forma gratuita nuestra labor. La EDUSI no es solo hacer los proyectos y gastar dinero. Hubo mucho trabajo previo que el actual gobierno ignora de forma interesada. Durante este tiempo se tuvo que elaborar y presentar el Manual de Procedimientos que nos aprobaron en 2018, se tuvo que constituir y aprobar también por decreto la creación de la Unidad de Gestión, órgano dentro del Ayuntamiento que selecciona los proyectos, y ya en abril de 2019 se aprobó el decreto clave, el de expresiones de interés (o proyectos), que venía a ser una convocatoria hacia todas las áreas del Ayuntamiento para que presentaran proyectos”.

Para Verdes EQUO “no vale la pena hablar de las distintas vicisitudes administrativas que se tuvieron que superar para aprobar estas cuestiones. Es cierto que no se gastó dinero de la EDUSI y que todo pudo hacerse más rápido, sí, pero lo que está claro es que tan lentos no fuimos cuando a mediados de 2019 la mayoría de ayuntamientos del entorno estaban en una situación similar a la nuestra. Que el Sr. Izco y también el concejal de Urbanismo, Carlos Salguero, digan que en dos años no hicimos nada no solo es mentira, sino una falta de respeto a todo el personal del Ayuntamiento que ha trabajado en la EDUSI”.

“El equipo de gobierno insistió mucho en que a su llegada no había sido contratada la asistencia técnica para desarrollar la EDUSI, pero entraba dentro de la normalidad haber iniciado el proceso para contratarla una vez aprobado el decreto de expresiones de interés, en abril de 2019, justo antes de acabar el anterior mandato. Es del todo lamentable que se haya criticado esto hasta la saciedad y por el actual gobierno cuando ellos han tardado casi dos años en contratarla. Por otra parte, la asistencia técnica es interesante pero no obligatoria. Si no fuera un tema tan serio resultaría hasta gracioso que sea un concejal andalucista el que insista tanto en la asistencia técnica. Ya que su grupo criticó al anterior gobierno por haber contratado a una asesoría técnica para elaborar la EDUSI porque decían que estábamos externalizando. Los andalucistas podrían haber hecho lo que defendieron cuando estaban en la oposición, no haber contratado la asistencia o ponerse a trabajar en los proyectos mientras se conseguía contratar. Máxime cuando buena parte de los concejales andalucistas han estado prácticamente sin trabajar por la cuestión de la pandemia, y teniendo en cuenta además que contrataron a dos asesores que también podrían haberle ayudado en esas cuestiones y que el Ayuntamiento contrató a dedo por los andalucistas, con el beneplácito de sus socios de gobierno, y no se sabe qué trabajo realizan para el Ayuntamiento”.

Desde Verdes EQUO también quieren indicar una de las cuestiones que más “ha indignado” a la asamblea local del partido verde: “Izco se atrevió a decir que provocamos el riesgo de que se perdiera el dinero, afirmación que no tiene ningún fundamento, y tanto él como Carlos Salguero dijeron que Verdes EQUO no cree en la EDUSI. ¿Cómo se puede decir que otro grupo político no quiere que en su ciudad se inviertan 6,25 millones de euros? ¿Qué clase de patochada de afirmación es esa?”.

“Además, Salguero volvió a equivocarse o mentir en sus alegres afirmaciones, diciendo que Chiclana consiguió los fondos EDUSI a la primera, cuando lo hizo a la tercera, como ya errara cuando afirmó que Puerto Real perdió 15 millones de euros por no presentarse a la primera convocatoria de la EDUSI. Algo rotundamente falso porque, independientemente de la convocatoria en que se consiga los fondos, solo se conceden una vez. Y para una población como la de Puerto Real son 5 millones y no 15”, señalan desde la formación.

“El concejal de Urbanismo sacó un listado de proyectos en el que había estado trabajando el anterior equipo de gobierno, indicando que tenían que ceñirse a esos proyectos, lo cual impedía la participación ciudadana. Ese argumento también es falso. En el decreto de expresiones de interés, que todo el mundo puede ver porque es público, se establecían unas líneas de actuación y unos objetivos temáticos con unas cantidades asignadas. Pero dentro de ese marco hay juego para que el actual equipo de gobierno elija entre los distintos proyectos que puede hacer el Ayuntamiento. Y eso por tanto hubiera permitido escuchar la opinión al respecto de la gente. Tanto para informar de lo que tienen pensado como para escuchar las prioridades que plantee la ciudadanía”.

“Encima tienen el descaro de decir que el anterior gobierno no hizo participación ciudadana sobre la EDUSI. Otra mentira. Hubo un proceso participativo para la elaboración de la estrategia. Y después de la obtención de los fondos siempre se tuvo en cuenta las propuestas de las asambleas de zona y el portal Decide Puerto Real siguió funcionando recogiendo propuestas. Portal que ahora está fuera de funcionamiento como símbolo del poco compromiso del actual gobierno con la participación ciudadana. Nosotros no vamos a despreciar el trabajo del actual gobierno. Pensamos que como nosotros, también habrán tenido sus problemas para sacar los proyectos y haber tardado dos años en contratar la asistencia técnica. Pero lo único que pedimos es que dejen de decir medias verdades o directamente mentiras para tapar su limitada gestión hasta la fecha y respeten el trabajo del anterior equipo de gobierno”.

