Mucha expectación durante los últimos días acerca de lo que podría pasar con el Playoff de Ascenso a División de Honor organizados por la Real Federación Andaluza de Fútbol. Y es que, pese a no tener aún veredicto, el Puerto Real CF se enfrentará al Ubrique UD este sábado (21:30 h.) en Arcos de la Frontera. El recurso interpuesto por la Entidad Verdiblanca ha sufrido un nuevo contratiempo, y en palabras del presidente del Puerto Real CF, Antonio Bohórquez, lleva el nombre de Balón de Cádiz CF.

Según ha relatado el propio Bohórquez a Puerto Real Hoy, la RFAF mandó el pasado día 6 de Julio una carta a Jerez Industrial CF, Ubrique UD y Balón de Cádiz CF para que, en cada caso, optaran por “personarse como interesados” en la causa abierta por vulneración de Derechos Fundamentales. Una causa a la que solo se habría personado el Balón de Cádiz CF, según Bohórquez, quien habla de “una estrategia de la mafia que ocurre aquí entre la Federación de Fútbol y los poderes fácticos de este país”.

Tampoco ha querido olvidarse Bohórquez de la última modificación del Playoff por parte de la RFAF en Cádiz, con una circular emitida por el Vicepresidente de la RFAF, donde aclaraba el modo de competición a jugar en los tres partidos para el ascenso a División de Honor. “Han surgido dos cosas que conectan una con otra. La Federación Española dice que los ‘play-off’ se juegan a 90 minutos y que en caso de empate se clasifica el que más mérito ha hecho durante la temporada y, de buenas a primeras, se le da libertad a las territoriales para que hagan de su capa un sayo y aquí se cuelan con 120 minutos. ¿A quién le puede favorecer 120 minutos? Pues a los más jóvenes. No es algo tajante, pero uno puede pensar que sea así. No es gratuito que Cádiz ponga (los partidos) a 120 minutos y sea el Balón quien se persona. Son circunstancias que te hacen pensar que esto huele mal. Me voy a alinear con la esperanza de que los árbitros sean decentes y que pase quien lo merezca en el campo”, señaló a Diario de Jerez.

“Se ha perdido una oportunidad de paralizar el acoso de la RFAF a los equipos ya que este play off es injusto deportivamente porque si no desciende nadie tampoco se puede hacer un play off de ascenso” matizando que “la Federación siempre está sometiendo y subyugando y con este noticia los que perdemos somos los equipos modestos”, añadió a Viva Jerez.

