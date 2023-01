AxSí prepara un acto público para anunciar a Alfredo Fernández como su candidato a la Alcaldía

Andalucía Por Sí cierra filas en torno a Alfredo Fernández, que definitivamente será el candidato andalucista a la alcaldía de Puerto Real. Los trámites internos del partido completan de esta forma el proceso de nombramiento por unanimidad y ya solo resta que la Coordinadora Nacional en su próxima reunión valide y acepte la decisión que AxSí ha tomado en la localidad.

De esta forma, los andalucistas de Puerto Real preparan para finales de este mes de enero un acto de presentación formal de su candidato en el que esperan se convierta en un evento abierto a toda la ciudadanía, en el que participen colectivos locales y se simbolice el apego y la cercanía de su candidato como una de las cualidades fundamentales de Alfredo Fernández.

“Nuestro candidato liderará un proyecto de gobierno abierto y participativo, cercano, porque sin lugar a dudas el trabajo codo a codo con la ciudadanía le define y lo ha demostrado así durante todos estos años al frente de algunas de las delegaciones más importantes del Ayuntamiento de Puerto Real”, comentan los compañeros de Fernández.

“Estoy muy ilusionado por el respaldo obtenido. Puerto Real necesita mucha implicación, muchas horas de trabajo para alcanzar los objetivos y desarrollarse. Voy a basar mi programa en un modelo participativo de escucha; en mi experiencia como concejal siempre he aprendido y he valorado mucho la implicación, los consejos, las propuestas y opiniones que me han trasladado los vecinos y vecinas y los colectivos locales… estoy seguro que esa es la fórmula del éxito”, ha expresado el flamante candidato andalucista a la Alcaldía.

La Coordinadora Local de AxSí ha mostrado su apoyo unánime a Alfredo Fernández y ha querido agradecer públicamente su generosidad y esfuerzo diario por mejorar Puerto Real al tiempo que ha anunciado que la confección plural del programa de Gobierno se basará en una ronda de encuentros que el partido protagonizará junto a los colectivos sociales de la ciudad.

FUENTE: AxSí Puerto Real