AxSí muestra su “preocupación por el impago de la nómina a los trabajadores municipales”

En ese mismo sentido, desde AxSí explican que “si a esto le sumamos que la gestión municipal no sale y son ya varios días de retraso en el pago de las nóminas de la plantilla, los andalucistas no podemos dejarlo pasar puesto que afecta a la vida y al día a día de las personas que sacan hacia delante el trabajo de este Ayuntamiento”, y es que a juicio de los concejales de AxSí, “resulta paradójico que la Confluencia tuviera un bloque en su programa electoral dirigido al personal municipal llamado un proyecto que cuida al personal municipal y precisamente sea lo primero que incumplan sin dar explicaciones claras”.

Previous Ayuntamiento y Club Náutico organizan un campamento gratuito de actividades al aire libre para edades entre 8 y 14 años