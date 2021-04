AxSí escucha las demandas de los empresarios de los polígonos de Puerto Real

“Tengo que aplaudir a los empresarios por su capacidad de sobreponerse a la crisis que nos está azotando en estos momentos. Son un motor a nivel laboral pero también a nivel general porque Puerto Real no sería lo que es si no fuera por ellos. El tejido productivo de nuestro pueblo depende en gran medida de la inversión y el trabajo diario que realizan este tipo de empresarios. Ya veníamos manteniendo contactos con alguno de ellos a nivel particular pero aplaudimos que a partir de ahora puedan estar más organizados para trasladarnos sus reivindicaciones. Tenemos que tratar de mejorar nuestros polígonos y para ello es fundamental que exista un clima de entendimiento y trabajo que supere cualquier tipo de obstáculo que encontremos en el camino”, explica Alfredo Fernández.

Previous El Puerto Real CF se queda sin jugar por incomparecencia del Écija Balompié