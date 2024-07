AxSí critica que la Confluencia y Adelante “nos pretenden silenciar y apartar”

Los andalucistas de Puerto Real valoraron en rueda de prensa el Pleno Extraordinario y Urgente que el Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía convocaba en menos de veinticuatro horas para la aprobación de dos expedientes sobre los festivos locales para 2025 y una modificación presupuestaria que buscaba dotar de crédito las partidas de Fiestas para la programación veraniega que cada año debe poner en marcha el Ayuntamiento.

En primer lugar el portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, junto a las concejalas Sandra Rodríguez y Raquel Calvo lamentó las formas que el Equipo de Gobierno de nuevo repetía con la convocatoria de dicho Pleno, enseñando unos correos electrónicos intercambiados entre el portavoz de la Confluencia, José Alfaro, y los distintos portavoces municipales “en el que se nos informaba sobre la posible convocatoria de un Pleno para el próximo día doce de julio”.

La sorpresa de los andalucistas en esto ha sido mayúscula, teniendo en cuenta que, como argumentó Fernández, “queda claro cómo se destapa que la convocatoria ya la tenían hablada previamente sin nuestro conocimiento con la portavoz de Vox, entre otros, para este día cuatro, con la clara intención de obstaculizar nuestra labor e intentar impedir que ejerzamos nuestra responsabilidad con los asuntos que se plantean sabiendo que los cuatro concejales andalucistas tenemos responsabilidades laborales que atender”, explicó Alfredo Fernández.

“Es legítimo que la alcaldesa convoque un Pleno como la ley le permita, pero desde luego sus formas dicen mucho del consenso que debe intentar buscar un gobierno en minoría y el respeto que merecemos los demás concejales elegidos por los ciudadanos en las urnas, por tanto una actitud anti democrática a todas luces y que desde luego de izquierdas tiene poco o nada”, añade.

La sesión convocada con carácter extraordinario y urgente sometía a debate la aprobación de los festivos locales para el próximo año, un asunto del que la concejala y también coordinadora local de la formación andalucista, Sandra Rodríguez, expresó el malestar de su grupo “porque ni siquiera se han dignado a hablar con los colectivos para valorar atrasar la feria del año que viene, haciéndola coincidir con la romería del Rocío y que creemos restará afluencia en nuestra fiesta grande, o la celebración del día de la Patrona y los actos que se organizan entorno al festivo local”.

Además, el Equipo de Gobierno que encabeza Aurora Salvador planteó una modificación presupuestaria para dotar de crédito la partida de Fiestas con el objetivo de financiar las actividades del verano. “A día cuatro de julio vienen a buscar el dinero para las fiestas del programa de verano, que todavía nadie conoce a estas alturas y que se demuestra que tampoco han trabajado estos meses atrás para ponerlas en marcha con tiempo”, denunció el portavoz andalucista con asombro ya que “reducirán 60.000 euros de las partidas de Jardines y Urbanismo, algo sorprendente teniendo en cuenta que hace una semana la señora alcaldesa se excusaba una vez más diciendo que no tenían suficientes recursos para mantener el pueblo en las mejores condiciones para que ahora les sobre dinero en esas partidas y digan que no se merman los servicios, por lo que o nos pretenden tomar el pelo o después de un año de Gobierno todavía no conocen el funcionamiento del Ayuntamiento”.

Sin embargo, la aprobación de los dos expedientes salió adelante con la abstención del Grupo AxSí y los votos a favor de PP y Vox “porque a pesar de que a la alcaldesa le sigue incomodando que le digamos las verdades, no vamos a obstaculizar nada porque la ciudad no se lo merece”.

Finalmente los andalucistas expresaron que su grupo “no va a entrar en el juego anti democrático y a la vez victimista de la Confluencia y Adelante” y que seguirán “ejerciendo una oposición pensando en Puerto Real y al lado de los vecinos que nos trasladan sus necesidades a diario”.