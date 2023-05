Las apuestas deportivas son uno de los pasatiempos digitales más elegidos por el público español. Si bien el fútbol es el deporte que más seguidores reúne, lo cierto es que muchas otras disciplinas, que tienen mercados por demás interesantes, también llaman la atención de los jugadores. Sin ir más lejos, las cuotas MMA son cada vez más populares, gracias a todas las posibilidades que estas ofrecen y una mayor difusión. A continuación, analizaremos si apostar en las artes marciales es diferente a hacer predicciones en otros deportes.

Las artes marciales son más fáciles de predecir

A pesar de que también requieren de un análisis y estadísticas, las apuestas UFC y otras empresas de las artes marciales son más fáciles de predecir que otros deportes. En primer lugar, en cuanto al resultado de un combate, solo hay 2 resultados probables y, por lo general, siempre un luchador es el gran favorito. Desde luego, en ocasiones, también puede producirse un empate, aunque esto no suele darse con tanta frecuencia en las peleas.

Ahora bien, que sea más fácil predecir quién podría ser el ganador de una pelea también quiere decir que puede ser difícil encontrar cuotas muy atractivas, como sucede en otros deportes, como el fútbol. Sin embargo, las casas de apuestas deportivas siempre buscan la manera de contrarrestar esto y ponen a disposición de los jugadores muchas alternativas que permiten aumentar el valor de las cuotas, como las apuestas combinadas y el hándicap. Por otro lado, también ofrecen otros mercados más allá del ganador de una pelea.

Los mercados de las artes marciales

Desde luego, el mercado más popular y fácil de entender en las peleas de la MMA es el del ganador. Simplemente, se elige cuál de los 2 luchadores ganará el combate, así haya una gran diferencia entre el favorito y el underdog o el nivel de ambos esté más nivelado. Sin duda, esta es la manera más sencilla de empezar a hacer apuestas en las artes marciales. Por fortuna, hay mercados adicionales en los que apostar, aunque haya menos opciones con respecto a otros deportes:

Resultado de la pelea: Este mercado es un poco más amplio que el del ganador porque permite elegir entre empate, victoria por decisión o victoria por knockout. Las cuotas para estas elecciones son un poco más altas y, por lo tanto, más ventajosas.

Rondas: En este mercado, se elige la cantidad de rondas que los peleadores permanecerán en el cuadrilátero.

Rondas y resultados: En este caso, los jugadores deciden la cantidad de rondas y el resultado de la pelea, incluyendo cómo y cuándo vencerá un luchador.

No hay duda de que las apuestas deportivas en las artes marciales son diferentes a los pronósticos en otros deportes. En primer lugar, son más predecibles porque suele haber una gran diferencia entre los luchadores y casi siempre hay un favorito y un underdog. Por otro lado, suele haber menos mercados que en disciplinas como el fútbol, pero esto no quiere decir que no haya cuotas altas ni que estas no puedan integrarse a las mejores ofertas de las plataformas, como las cuotas combinadas o el hándicap.