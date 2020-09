La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, ha vuelto a elevar hoy sus exigencias a la Administración Central para que desde el Gobierno “se comprometa e implique en encontrar una solución a esta sangría de empleo que está viviendo nuestra ciudad y la Bahía de Cádiz”.

Amaya insiste en que Navantia carece para nuestra zona de encargos relevantes a medio plazo que puedan generar economía y empleo, “también para las empresas auxiliares cuyo sustento, en última instancia, dependen de las políticas marcadas por el Ministerio de Hacienda”.

En las últimas décadas, al abrigo de Navantia, “se ha creado un conjunto de empresas, en su mayoría pymes, que se han convertido en el verdadero motor de la generación de empleo y por tanto de riqueza para nuestro pueblo. Mientras se ha ido esquilmando paulatinamente la plantilla de la casa, estas empresas han recogido a los profesionales que tradicionalmente aspiraban a emplearse en los astilleros, pero evidentemente sin las garantías sociales y laborales que una pequeña empresa no puede ofrecer. Ahora, no sólo no respaldamos el papel determinante que desempeñan estas empresas en nuestra economía, sino además las dejamos caer”.

“Para agravar esta lamentable coyuntura –continúa- sufrimos los estragos causados por la pandemia COVID en el otro pilar que sostiene el empleo de la localidad, el sector aeronáutico”. Éste, según Elena Amaya, merece la intervención de la Administración, ya que alimenta a numerosas familias de Puerto Real y del resto de municipios, ya sea directamente o a través de las empresas auxiliares.

Elena Amaya, que ha solicitado una cita con el Ministerio de Hacienda para abordar esta imperiosa necesidad, reclama del gobierno de España “que no deje morir lentamente a industrias en las que, en mayor o menor medida, participa la Administración. Por eso debe saber aunar de forma juiciosa los criterios puramente empresariales y la salvaguarda del interés público, que en este clarísimo caso es la supervivencia de Puerto Real y la Bahía“.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

