AGADEN pide la paralización de las obras del Patio del Pozo para evitar más daños

La Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (AGADEN) ha denunciado la reciente intervención en el Patio del Pozo de Las Canteras, donde se ha realizado un relleno con zahorra compactada que altera significativamente la fisonomía del entorno. Según ha podido comprobar la organización ecologista junto con vecinos de la localidad, esta actuación ha cubierto por completo la superficie del patio y sus accesos desde el Paseo de María Auxiliadora, generando un impacto visual y ambiental considerable.

Alteración del entorno y posible incumplimiento normativo

El color del relleno, de un tono blanquecino o grisáceo claro, contrasta de manera notable con los materiales rojizos naturales del suelo de Las Canteras. Además, su espesor ha reducido visiblemente la altura del emblemático pozo, alterando su imagen tradicional.

Desde AGADEN señalan que esta intervención no está contemplada en los documentos del expediente ambiental ni en la licencia de obras del proyecto del restaurante que se está desarrollando en la zona. Asimismo, recuerdan que, en el decreto de calificación ambiental, la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cádiz establece que no procede una nueva ocupación del monte mientras no se amplíe la superficie ocupada actualmente. Sin embargo, con este relleno, la superficie afectada se ha triplicado, lo que, según AGADEN, supone un incumplimiento de las condiciones establecidas por la administración autonómica.

Además, un informe del arquitecto municipal especifica que la intervención en el Patio del Pozo debía centrarse en recuperar la esencia del espacio existente sin superar los límites previamente delimitados. No obstante, el relleno de zahorra ha sobrepasado ampliamente la superficie concedida para la actuación.

Impacto paisajístico y ambiental

Desde la asociación ecologista alertan de que esta modificación tendrá consecuencias negativas no solo a nivel visual, sino también ambiental. El pisoteo continuado de visitantes y la acción de las lluvias extenderán los materiales extraños a otros puntos del pinar, afectando a su equilibrio natural. Además, AGADEN considera que el pozo histórico, un elemento patrimonial de gran valor, ha quedado desvirtuado con la intervención.

A estas preocupaciones se suma el impacto de futuras actuaciones previstas en el proyecto. Según la documentación del mismo, la empresa adjudicataria, Arsenales Técnicos Dimensionales del Trocadero (ATDT), plantea la instalación de figuras gigantes de fauna autóctona, como camaleones o flamencos de más de tres metros de altura, que, ubicadas en los picos altos del entorno, transformarían la identidad paisajística de Las Canteras.

Asimismo, AGADEN advierte sobre la incompatibilidad de ciertas actividades propuestas con la conservación del entorno, como eventos con equipos de sonido, actividades deportivas en la zona y acampadas nocturnas con menores, estas últimas prohibidas en Montes de Utilidad Pública.

Una contradicción con la educación ambiental

Los promotores del proyecto han asegurado en diversas declaraciones que su objetivo es revitalizar el Parque de Las Canteras durante todo el año y fomentar el conocimiento del entorno natural. Sin embargo, desde AGADEN consideran que estas afirmaciones son contradictorias con la actuación llevada a cabo, que ha mostrado una falta de respeto hacia los valores culturales y naturales del lugar.

La asociación también critica la postura de las administraciones local y autonómica, señalando que, mientras diferentes organismos, asociaciones y centros educativos trabajan en la regeneración del pinar tras el incendio, este proyecto prioriza intereses privados sobre la protección del patrimonio natural y cultural.

Las demandas de AGADEN para la protección del Patio del Pozo

Ante la situación denunciada en el Patio del Pozo de Las Canteras, la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (AGADEN) ha elevado una serie de solicitudes tanto al Ayuntamiento de Puerto Real como a la Delegación Provincial de Medio Ambiente, con el objetivo de frenar el deterioro del espacio y garantizar su conservación.

En primer lugar, la asociación exige la paralización inmediata y cautelar de todas las actuaciones en el Patio del Pozo, con el fin de evitar la consolidación de daños que podrían resultar irreversibles para el entorno. Consideran que permitir la continuidad de las obras sin una evaluación rigurosa supondría una amenaza para la identidad y el valor ambiental de Las Canteras, un espacio emblemático para la localidad.

Asimismo, AGADEN solicita la retirada total del relleno de zahorra y la restauración del suelo a su estado original. Para la asociación, la aplicación de este material ha supuesto un impacto visual y ecológico incompatible con la esencia de la zona. En este sentido, piden que no se conceda la licencia de apertura del restaurante hasta que se haya completado la reparación integral del espacio afectado, evitando así la normalización de una alteración que consideran inaceptable.

Otra de las preocupaciones expresadas por la entidad ecologista es el posible desarrollo de actividades que perjudiquen aún más el equilibrio de Las Canteras. Por ello, solicitan que no se autoricen eventos o intervenciones adicionales que puedan suponer una mayor degradación, como la instalación de estructuras decorativas ajenas a la identidad natural del parque o el desarrollo de iniciativas que impliquen una alteración en su uso tradicional. En esta línea, instan tanto al Ayuntamiento de Puerto Real como a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a impedir cualquier actuación fuera del área concesionada, evitando así una expansión descontrolada del proyecto.

Del mismo modo, AGADEN reclama que el Ayuntamiento de Puerto Real se abstenga de colaborar en eventos organizados en el Patio del Pozo, con el fin de no respaldar iniciativas que, según la asociación, contribuyen a la degradación de Las Canteras. Consideran que cualquier apoyo institucional a este tipo de actividades supondría una contradicción con los esfuerzos que se realizan desde otros ámbitos para la regeneración y protección del pinar.

Por último, la asociación propone la restauración del Pozo como bien cultural, devolviéndolo a su estado original y garantizando su conservación como parte del patrimonio histórico de Puerto Real. Destacan que este elemento, aunque modesto, forma parte de la memoria colectiva de la localidad y de todos aquellos que han visitado Las Canteras a lo largo del tiempo. Para AGADEN, su preservación es clave para evitar que el impacto de las intervenciones actuales suponga la pérdida definitiva de un símbolo del pasado del municipio.

Estas demandas reflejan la preocupación de la asociación por la transformación que está experimentando este espacio natural y su determinación para que se tomen medidas urgentes que eviten un daño irreparable en Las Canteras.

AGADEN ha solicitado ser informada sobre las acciones derivadas de este escrito, amparándose en las leyes de Transparencia y Procedimiento Administrativo Común. La asociación espera que las administraciones competentes actúen con responsabilidad para preservar uno de los espacios naturales y patrimoniales más emblemáticos de Puerto Real.