Adelante Puerto Real (Podemos e Izquierda Unida) han respondido nuevamente a la nota de prensa enviada desde el PSOE de Puerto Real, en un nuevo capítulo del “y tú más” que están protagonizando ambas formaciones durante esta semana como consecuencia de la no posibilidad de obtener una ayuda de 260.000€ por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. Puerto Real lleva sin pagar al Ente desde hace 17 años.

Desde Adelante Puerto Real se han visto “obligados a responder a las faltas de verdad vertidas por el PSOE de la Sra. Amaya y el Sr. Morillo”. “No podemos entender cómo nos siguen acusando de mentir cuando saben perfectamente que somos cualquier cosa menos mentirosos. Será porque ellos sí que están acostumbrados a las verdaderas mentiras de la Sra. Amaya para con la ciudadanía y para con sus mismos socios de gobierno”, declaran.

Asimismo, se reiteran “en todas y cada una de las palabras que hemos trasladado a los medios sobre el asunto de la subvención especial Covid de la Mancomunidad Bahía de Cádiz”. Insisten en que “desde nuestro grupo se mantuvo una conversación telefónica con un técnico de la Mancomunidad para interesarnos por el problema y nos trasladaron la solución que aún existía, así como la inacción por parte de la Sra. Amaya y el Sr. Morillo”.

La coalición de partidos de izquierda cree “que ya está bien de manipular a la opinión pública y de arremeter contra nuestra formación por el simple hecho de existir y de hacer una oposición constructiva y responsable. Ya en el mes de abril presentamos nueve propuestas especial COVID. Perdón Sra. Amaya por existir y por buscar soluciones para nuestro pueblo”.

“Cualquier persona que haya leído todo lo que se ha publicado sobre el tema puede darse cuenta de quién empezó a contar esta historia con mentiras diciendo que habíamos perdido una subvención cuando aún estábamos dentro de los plazos para solicitarla y arreglar el problema que había. Recordamos a todos que en cuanto nos enteramos del problema, por la prensa y no por el Equipo de Gobierno como hubiese sido lo lógico, nos pusimos manos a la obra para buscar una solución para que nuestro pueblo no perdiera esa subvención especial Covid”, señalan.

“Triste es comprobar que el equipo de gobierno no sólo no se pone a trabajar en ello, sino que se dedica a lanzar injurias e improperios contra algunos miembros de nuestro Grupo Municipal. A día de hoy, seguimos sin entender por qué desde el PSOE siguen mintiendo, diciendo que hemos perdido la subvención cuando desde la Mancomunidad se dice lo contrario”, insisten.

“Sra. Amaya, Sr. Morillo, no nos ofenden sus palabras, no nos ofenden sus acusaciones porque no son ciertas. Lo que sí nos ofende y mucho es su inacción y su incapacidad para gestionar los problemas que se presentan. Sra. Amaya, le viene demasiado grande el cargo representativo que ocupa porque ser alcaldesa no es sólo hacerse fotos. Ser alcaldesa es hacer lo imposible por servir a su pueblo mejorando las condiciones de vida a todos los niveles de todos los ciudadanos, incluso de los que no le votaron, que, aunque fueron mayoría, las reglas del juego hicieron que usted hoy ocupe ese lugar. Demuestre su capacidad o dimita”, finalizan.

FUENTE: Adelante Puerto Real

