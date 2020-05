Adelante Puerto Real ha manifestado su “perplejidad al conocer a través de los medios de comunicación, y no directamente desde el equipo de gobierno como hubiese sido lo lógico, que, por una negligencia de las administraciones, al menos 80 menores puertorrealeños en riesgo de exclusión y con muchas dificultades económicas se han quedado desde el día 6 de abril sin entrar dentro del programa de refuerzo de alimentación infantil (PRAI)”.

“Exigimos del equipo de gobierno una explicación pormenorizada de todos los pasos que se han dado desde el primer minuto en el que se recibió la comunicación por parte de la Junta de Andalucía con la petición de los datos de los menores. No nos sirve que desde el Ayuntamiento de Puerto Real se acuse al gobierno de la Junta de Andalucía por acortar plazos, al cerrar la aplicación Seneca en un momento posiblemente inadecuado. Por nuestra parte, a la Junta de Andalucia también le exigimos, como ya ha hecho la portavoz de Igualdad y Políticas Sociales del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ana Villaverde, que reabran los plazos de solicitudes de ayudas alimentarias para menores para poder arreglar todo este despropósito”, apuntan desde la formación.

“Y reiteramos que esta explicación del equipo de gobierno PSOE + AxSí no nos sirve, porque en primer y último término es nuestro Ayuntamiento el que debe garantizar el que esos datos estuvieran remitidos a la Junta de Andalucia en tiempo y forma, como sí hizo por ejemplo el Ayuntamiento de Cádiz que desde el primer día consiguió que ningún menor quedara desatendido. Así que si lo que ha faltado ha sido empeño por parte del equipo de gobierno, también esperamos una explicación”.

“Por otra parte, no entendemos como el equipo de gobierno no hace uso de las partidas presupuestarias de Servicios Sociales, en las que el Sr. Morillo, concejal de Hacienda, dice que actualmente hay 680.000 euros para usar, y tenga que recurrirse tarde y mal a iniciativas privadas, a las cuales agradecemos su gran aporte, pero no es la solución que necesitan nuestros más vulnerables ciudadanos. Recordemos que la protección que necesitan los ciudadanos es obligación de la administración pública proporcionarla. Tampoco entendemos que este asunto de vital importancia se haya producido antes del Pleno del mes de abril y se nos haya ocultado deliberadamente a toda la oposición”.

“Desde Adelante Puerto Real ejercemos una oposición leal tanto con la ciudadanía a la que representamos como con el equipo de gobierno”, han finalizado.

FUENTE: Adelante Puerto Real

