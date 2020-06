Adelante Puerto Real ha querido realizar “su propia valoración una vez transcurrido el primer año de la Sra. Amaya en la Alcaldía de la localidad”.

“Un año después de las elecciones municipales, con una baja participación, el desapego de la ciudadanía por la política y sus representantes políticos es desgraciadamente cada vez mayor. Nos encontramos con un nuevo gobierno tras un pacto democrático que en voz de la Sra. Amaya, dijo que nunca haría con el grupo andalucista, sus socios de gobierno ahora. Esto no es más que el síntoma de las viejas prácticas políticas: decir una cosa en campaña y hacer lo contrario una vez vota el pueblo. Flaco favor a nuestro modelo democrático, muy posiblemente, el pasado año se perdió honestidad por ocupar el sillón de la alcaldía, todo constatable tras varias dimisiones producidas en el seno de su propio partido político, coherentes con el discurso y una integridad política perdidas posteriormente tras el pacto con la formación andalucista”.

“Este año de gobierno viene marcado por la pandemia que nos asola, donde la buena predisposición del resto de partidos de gobierno no ha sido tenida en cuenta. Desde Adelante Puerto Real siempre hemos mostrado una actitud positiva y constructiva con el equipo de gobierno durante la crisis del Covid1-9. Durante una pandemia, la ciudadanía quiere a sus representantes políticos unidos, y esa es la actitud que ha mantenido nuestra formación política: unión, cohesión, colaboración, proposición de medidas constructivas para ayudar a la ciudadanía…”.

La formación afirma que, “ante la falta de gestión, el equipo de gobierno sólo se ha podido apoyar en su superlativa actuación, más propia de un narcisismo mal controlado que de una gestión realmente imputable a este gobierno, quienes se encontraron al llegar a la alcaldía, y gracias a la gestión del anterior equipo de gobierno, con saneamiento en las finanzas, que ahora parecen menos exigentes con las mismas”.

“También nos ha sorprendido la actitud del equipo de gobierno con respecto a la tasa de Residuos Urbanos (la mal llamada Tasa Romero) que ahora no califican (¿ahora no es la Tasa Amaya?) sino aceptan y enmascaran con otra tasa. Qué mal lo tienen que estar haciendo si su justificación es que el otro lo hizo peor. Cuando un partido o las personas que lo integran deciden dar el paso de gobernar es porque creen tener como mínimo la capacidad de poder hacerlo, con la premisa de que se hará mejor que los que están”, continúa Adelante Puerto Real.

“Aún pasado un año no tenemos claro qué modelo de ciudad quieren: un municipio para sus ciudadanos, pues aún no se ha convocado la mesa de peatonalización. En nuestro grupo municipal vemos necesario que el equipo de gobierno desistiese de esa sobrada autocomplacencia, y se ocupara de lo que realmente importa a la ciudadanía de Puerto Real”.

“El equipo de gobierno habrá comprobado que no es fácil cumplir promesas de cambio, sobre todo cuando no se aclara lo que se quiere cambiar. Echamos de menos la aprobación de la RPT, la cual dijeron que sería para noviembre. Echamos de menos un presupuesto. Echamos de menos la encomienda de la luz. Echamos de menos la reposición del personal. Echamos de menos un avance de la Edusi para poder transformar nuestra villa…Echamos de menos todo lo que dijeron eran capaces de hacer y no han hecho”.

“Esperamos que se mire hacia adelante para resolver muchos problemas de nuestro municipio, ser respetuosos con los trabajos realizados y trabajar con la vista puesta en la ciudadanía de Puerto Real, para que nadie se quede atrás. Intentar ser coherentes con nuestros principios e ideas y sobre todo estar a la altura de un pueblo que ha demostrado que el pueblo salva al pueblo cuando la necesidad y la urgencia lo requieren. Como hemos visto en su gran labor solidaria con el comedor escolar para nuestros niños y niñas, y en el Río San Pedro, en la solidaridad ejercida por Comando Verde con sus vecinos y vecinas”.

“Desde Adelante Puerto Real estamos trabajando en la oposición para ayudar y aportar, como la creación de una mesa de coordinación de ayudas del voluntariado. Nuestro pueblo merece que estemos para dar el mismo ejemplo dado por ellos. Hemos presentado propuestas para mejorar la vida de la gente, como en la que se instaba al Ayuntamiento a que abriera la Oficina Local para la Solicitud y tramitación del Ingreso Mínimo Vital, que ayudaría a las personas en riesgo de exclusión social a obtener un alivio y a mejorar sus condiciones de vida. También hemos luchado para evitar la proliferación de las casas de apuestas en nuestro pueblo y para que las Administraciones regulen medidas para evitar la ludopatía, que tanto daño le está produciendo a la clase trabajadora. Hemos presentado Mociones, en consonancia con la Marea Blanca de Puerto Real, para la lucha por nuestra Sanidad Pública, y evitar privatizaciones. Multitud de propuestas con la mirada puesta en nuestro pueblo y en su gente”, prosigue la formación.

“Tenemos la impresión que sólo se miran al espejo de la complacencia, poner el mejor perfil, sin dejar de mirarse a ellos mismos, cuando lo necesario es mirar justamente a los que tenemos alrededor”.

Para finalizar, Adelante Puerto Real “invita a la Sra. Amaya, al PSOE y AxSí a que, tras un año en el gobierno de Puerto Real, a que se reflexionen y se realicen las siguientes preguntas: ¿Qué ha cambiado en la vida de la ciudadanía de Puerto Real en este año? ¿Qué ha mejorado?, ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo se relaciona el equipo de gobierno con los colectivos sociales? ¿Ha mejorado la vida de la gente de nuestro pueblo gracias a su gestión? El equipo de gobierno habrá comprobado que no es fácil cumplir las promesas de cambio, sobre todo cuando no se aclara lo que se quiere cambiar”.

“Demasiadas preguntas que aún esperan respuesta, esperemos las contestaciones no vuelvan a las excusas y al ¿ustedes qué hicieron? Ahora, gracias a un pacto que dijeron que nunca harían, gobiernan nuestra ciudad, y a los vecinos y vecinas no le valen las excusas y el tú más. Porque esto sólo hace dejar sin resolver los problemas y hacer que nuestra ciudadanía lamente y se avergüencen de los que le representan”.

FUENTE: Adelante Puerto Real

