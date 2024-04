Adelante Andalucía critica a los partidos por su falta de laicidad en Semana Santa

Adelante Andalucía ha criticado duramente a los partidos de la Villa que se han dejado ver durante los últimos días en las distintas sedes de cofradías y hermandades previa a su salida procesional de Semana Santa.

Para la formación que encabeza Antonio Gil en el Pleno “es inconcebible que una distinción de corte cultural y no recogida en el Reglamento Municipal para la Concesión de Honores y Distinciones, se institucionalice. La fe es algo tan libre, tan cultural, tan humano y andaluz que no depende de que un pleno ni ninguna administración pública la valide en su caso. Las administraciones públicas deben velar porque un ciudadano o una ciudadana pueda usar el espacio público para ejercer ese derecho. Un representante público, entendemos, es aquel que garantiza una libertad, no el que la hace suya para la consecución de sus estrategias políticas”.

Desde el Grupo Municipal de Adelante Andalucía Puerto Real ha expresado que quieren “seguir manteniéndonos al margen de cualquier acto institucional de exaltación y pleitesía a figuras y símbolos de cualquier religión y credo, dado que, desde la izquierda, abogamos y trabajamos por la laicidad del Estado y por la aconfesionalidad de las instituciones públicas”.

La formación de izquierda andaluza aboga “por la coherencia de las ideas progresistas. Podemos entender que partidos conservadores y que defienden los valores del nacional-catolicismo de oscuras épocas pasadas, como PP, AxSÍ y VOX, incentiven y promuevan este tipos de actos religiosos. Pero nos chirría que partidos que se hacen llamar de izquierdas, entren en ese juego, dando así pasos atrás en una concepción del Estado separado de la omnipresente institución católica”.

PUBLICIDAD

“Desde el respeto profundo a nuestra cultura procesional, a la labor de nuestras cofradías, el incansable trabajo solidario del parroquiano y nuestra lucha porque cada persona sea libre de expresar su fe, abogamos por una administración pública laica y que el pueblo soberano sea desde la administración pública y representatividad el único regidor perpetuo”, finalizan