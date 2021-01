VOX alerta de la “imagen general de abandono” que presenta Puerto Real

VOX Puerto Real ha denunciado el mal estado del Paseo Marítimo y Los Jardines de El Porvenir y el Skatepark Puerto Real, y pide “actuaciones urgentes ante las quejas vecinales sobre la falta de mantenimiento urbano en la ciudad”.

José Juan López, coordinador local de VOX en Puerto Real, tras visitar ambas zonas, califica de “inadmisible” la patente “falta de mantenimiento, con desperfectos que son claramente apreciables”.

“En el Paseo Marítimo hay farolas deterioradas que ya no se usan y la escalera para bajar a la Playa de la Cachucha se encuentra totalmente oxidada y en mal estado”, señalan.

“En los dos parques junto a la Estación de Puerto Real, Los Jardines de El Porvenir y el Skatepark Puerto Real, se observan graves desperfectos: bancos sin sujeción, fuera de su sitio; pintadas; farolas en mal estado y en desuso. Pero uno de los peligros más graves lo encontramos en la cobertura del depósito de agua, que presenta huecos de gran tamaño con el consiguiente riesgo de caída que conlleva”, comenta.

El coordinador de VOX Puerto Real ha recordado al Equipo de Gobierno que “los vecinos de la zona pagan sus impuestos y no merecen tener la ciudad en tan malas condiciones, por lo que exige que se gasten los recursos públicos en lo que verdaderamente afecta a la ciudadanía”. “Puerto Real está en un estado de auténtico abandono. Da una imagen generalizada de suciedad y dejadez. Hay aceras en mal estado, farolas rotas y parques descuidados. No hay un lugar de Puerto Real que visitemos que no se encuentre descuidado con las consiguientes quejas de sus vecinos”, afirma el coordinador local de VOX.

FUENTE: VOX Puerto Real

