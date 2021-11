Vicente Fernández: “Un equipo de gobierno sin iniciativa de una alcaldesa virtual”

El presidente del PP Puerto Real, Vicente Fernández, considera que “la zona del camping en Casines es otra zona abandonada de la localidad, y podría ser un elemento más para atraer otra clase de turismo a Puerto Real”.

El popular ha criticado “esta otra zona abandonada de Puerto Real, la del antiguo camping. Además de mostrarnos una zona en continuo deterioro, que cuando se quiera hacer algo en ella, se tendrá que invertir una cantidad más cuantiosa cada día, y que presenta una nueva imagen del estado de la ciudad: negativa, deprimente y deteriorada”.

“Mientras, la señora Amaya quiere dar una imagen en ruedas de prensa, fotos, redes sociales, con fotos suyas y grandes proclamas de progreso y redes muy avanzadas de ciudades. Es un Puerto Real ficticio, pues nos encontramos cada día el Puerto Real real, con gran abandono de amplias zonas, como es la zona del camping. La realidad es dura suciedad, matojos creciendo en plan selva, basura y la pérdida de valor de zonas que podrían ser interesante para convertirlas en espacio de rentabilidad para la localidad. Necesitamos nuevas inversiones que generen riquezas y puestos de trabajo, no zonas donde reina el vacío aunque en ella pueda poner nuestra alcaldesa imágenes virtuales, o sea, nada de nada”.

“Ofrezco una idea fácil, retomar la puesta en marcha de un nuevo camping. Puede ser de forma o gestión privada, buscando inversores para desarrollarlo, aunque eso suponga un trabajo, pero dejando que otros asuman el riesgo de la gestión. Para mí sería lo más factible y cómodo. Si no quieren, puede hacer un camping de gestión pública, supondrá más trabajo pues tendría que buscarse alguna subvención y trabajarla para ponerla en marcha, para posteriormente preparar la gestión adecuada para que sea rentable. Cualquiera de las dos formas producirían puestos de trabajo directos e incentivaría indirectamente la economía puertorealeña. Nos guste o no, los diversos segmentos de turismo son elementos dinamizadores de la economía local, en mayor o menor grado. Este segmento se encuentra olvidado en muchas localidades y no por ello es menos interesante. Ofrezco esta posibilidad, como podrían establecerse otras posibilidades con otras actividades que generen economía, pero para eso hay que moverse y atraer, no permanecer en esa apatía, esa falta de iniciativa de la gestión municipal”, señala.

“Señora Alcaldesa virtual, sea líder de su Equipo de Gobierno de una vez, ya sean concejales del PSOE o AxSí o Más País. Puerto Real necesita realidades en sus necesidades, para películas ya está el cine, aunque para ir al cine también haya que irse a Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María o San Fernando”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

