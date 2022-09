Vicente Fernández señala “la falta de autocrítica” por parte del PSOE Puerto Real

Vicente Fernández, presidente del PP Puerto Real, se ha mostrado crítico con las palabras de Carlos Salguero como responsable del PSOE de Puerto Real, indicando que “muy mal arranca el curso político el PSOE, mostrando una falta en principio de autocrítica. Todo va muy bien, parece que viviera en una localidad celestial muy distinta a la que viven nuestros vecinos y vecinas. Sorprende esa gran prepotencia”.

“Llega a decir que el PSOE es el partido de Puerto Real, cuando no sacaron mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales. Hay que recordar que gobiernan en coalición con un partido al que habían dicho que nunca gobernaría con ellos, mostrando su credibilidad y veracidad. Ustedes no representan a toda la localidad, deben de respetar a los que votan o son de otros partidos o de ninguno. Ellos lo que sí deben es gestionar para todos y todas, no siendo sectarios, que es lo que no hacen muchas veces. Don Carlos, recuerde que el Partido Popular ganó en Puerto Real en las pasadas Elecciones Andaluzas. Don Carlos, un demócrata no dice eso”.

“Señala que son conocedores de primera mano de todos los problemas ciudadanos, entonces, ¿por qué después de tres años de gobierno la ciudad está más sucia? Sr. Salguero, reconozca que lo que le sucede es que usted confunde la realidad con sus deseos. Usted ve una realidad paralela a la que ven los ciudadanos, lo suyo es una distopía”, continúa Fernández.

“Pregunten, la ciudad esta desconocida desde el punto de vista del mantenimiento, la ciudad esta pésimamente alumbrada por falta de mantenimiento, la ciudad está deteriorada, los núcleos urbanos en el medio rural están olvidados. Vaya usted si se atreve, que creo que no, al segundo núcleo en población después del casco histórico, el Río San Pedro, y pregunte. O métase a lo que ustedes se dedican con mucha frecuencia, en las redes de los ciudadanos del Río y verán ustedes la opinión que tienen de vosotros y de su partido”.

“Afirma que sabe cómo solucionarlo; ¿Por qué no lo han hecho en estos tres años? Miremos la situación de los parques industriales o cuántas viviendas se han construido o se están construyendo en nuestra ciudad. Dice que escuchan a los vecinos y vecinas, pero, ¿qué caso le hacen? Las críticas prolongadas en el tiempo de asociaciones de diversas barriadas y localizaciones de Puerto Real, ¿lo hacen por gusto o porque se sienten abandonados o discriminados?”.

“La gestión del PSOE en el Ayuntamiento es la gestión del humo. Ahora Don Carlos anuncia nuevamente grandes proyectos que verán la luz antes de las Elecciones Municipales. Ojalá, de verdad, se realicen pero permítanme que no me lo crea. ¿No será todo como el ejemplo de gestión de vuestra incompetencia la colocación de unos simples toldos? Estos toldos que deberían haber estado para el verano ya van para el año que viene. Esperemos que el último anuncio, que estarán puestos a principio de año de 2023, se haga realidad”.

“Puerto Real es una ciudad y el objetivo de todos los partidos debe ser que esto sea realidad. ¿Cómo se hace? Aumentando la calidad de vida de todos los vecinos de todo el territorio municipal, sin distinciones ni discriminaciones. Haciendo realidad el funcionamiento normal de todos los servicios públicos, como un hecho usual, sin centros cerrados, ni problemas cotidianos”, finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

