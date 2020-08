El PP Puerto Real, a través de su presidente, Vicente Sánchez, ha criticado “la hipocresía política del PSOE ahora contra el municipalismo”.

El 21 de junio de este año, el senador socialista por la provincia de Cádiz y portavoz de la Comisión de Entidades Locales, Alfonso Moscoso, calificó como de “necesarias” las medidas que toma el Gobierno, diciendo que estas “refuerzan el papel del municipalismo y dotan de herramientas administrativas a los pueblos”, una declaración perfecta. Y en agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez, “no tiene reparo alguno en expropiar los ahorros de los ayuntamientos”, afirman desde la formación popular.

“Una manera esplendida de defender el municipalismo, castigando a los ayuntamientos que son eficaces y buenos gestores en los servicios públicos para sus vecinos”.

Vicente Fernández señala que “después de los gastos extras y no presupuestados que han tenido que cubrir los ayuntamientos por esta terrible epidemia del coronavirus, en vez de cubrir los gastos el Gobierno Central de Pedro Sánchez, ahora se lleva todo lo que puede de estos. Los ahorros de los municipios que han estado bien gestionado y lo que tienen en caja”.

“Si necesita dinero podría sacarlo de muchas partidas del gobierno central. Así pregunto ¿es necesario un Ministerio de Consumo y Lotería? ¿No podría seguir siendo direcciones generales como hasta ahora de otros ministerios o era un Ministerio pret a porter para que el señor Garzón fuera ministro de algo?. Esto es por poner un ejemplo, que hay muchos”.

El Presidente del Partido Popular de Puerto Real indica que con todo lo anterior “defiende el municipalismo español que está inscrito en la Constitución Española de 1978, que garantiza su autonomía y que esta sea efectiva que tenga suficientes ingresos, o sea, lo contrario de lo que hace el PSOE con esta medida expropiatoria. Por ello, recomiendo que este año lean con detenimiento nuestra norma constitucional”.

Asimismo, lamenta que “la Federación de Municipios y Provincias haya jugado un triste papel, pues en vez de defender los intereses municipales ha preferido jugar a los intereses partidistas del PSOE, que no conforme con arruinar las cuentas del Estado también quiere arrastrar a los ayuntamientos, en este caso los que tienen ahorros en sus arcas. Si se ven las cuentas de los municipios, son los gobernados por el PSOE, los que, por regla general, son los que tienen menos o no tienen ahorros, por eso esta medida ya no solo castiga la buena gestión, sino de rebote a estos ayuntamientos que generalmente no están gobernados por ellos”.

“Este Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez consigue otro récord, que los municipios sean los que financien al Estado, esto era algo que no había ocurrido en la historia española, algo insólito. Está claro que el PSOE, con el gobierno de Pedro Sánchez, no tiene ni ideología ni palabra, estando continuamente dispuestos a mentir, es un gobierno instalado en la hipocresía política”, finaliza.

